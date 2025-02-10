東張西望｜李金凱笑指收到筷子很開心：我的腳功能還是比較齊全

TVB真人騷《中年好聲音3》比較已經進行得如火如荼，昨日（9日）一集選出了24強進入下一輪的比賽，而有「生命鬥士」之稱的李金凱則被黃凱芹選了成為今集的「MVP」，MVP選手會獲得一對象牙筷子。但昨日結果一出，就有不少網民覺得十分地獄，至於覺得地獄的原因就是李金凱失去雙手，還要送他筷子，他又如何使用呢？



黃凱芹則選了他成為今集的「MVP」（ 最有價值選手）。(節目截圖)

李金凱被封為「生命鬥士」，他憑《那些感動過人的歌》感動了大部分的評審，所以奪得最高分。(節目截圖)

今日（10日）播出的《東張西望》就找來李金凱回應，李金凱開心表示：「能夠得到自己的偶像，然後頒了一個獎給自己，證明他認可自己，真的很開心。」李金凱再指自己看到了外界對於今次獲MVP很多的聲音：「我想跟關心我的朋友們說，不用擔心啊，其實我會用的！然後我還能做其他的事情，我的腳功能還是比較齊全啊，也許在節目中我會展示給大家看，希望大家能期待！」

今日播出的《東張西望》就找來李金凱回應。(節目截圖)

李金凱再指自己看到了外界對於今次獲MVP很多的聲音。(節目截圖)

李金凱更指因為送筷子已經是節目的傳統，如果不送給他，人有他沒有的話：「我也會很傷心的嘛！」他再指出自己會捨不得用，因為這份禮物這麼的珍貴。而對於一些不好的評論，他就指自己謝謝大家當他正常人看待：「對於不好的評論，我想說沒關係的，謝謝你們把我當正常人看待，然後你們也會罵我嘛，不過我不會理他！」

李金凱更指因為送筷子已經是節目的傳統。(節目截圖)