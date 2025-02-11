白安出新單曲鼓勵勇敢改變　望將壞習慣、醜照留在去年

「創作才女」白安（ANN）發行全新創作單曲《我把你留在去年》，鼓勵大家勇敢斷捨離，把不再適合自己的回憶與故事留在去年，好好告別過往並向前邁進。有著靈性、文青形象的白安，這次嘗試有別以往的電子曲風，冷暖交替的聲響描繪一場關於告別與重生的旅程，希望讓大家聽見不同面向的白安，更為她今年春夏將發行的第五張創作專輯做前導。MV中白安輕快地操弄著電子樂器：「這次的MV很放鬆，沒有複雜的內容，但希望能把歌曲很簡單、玩樂的氛圍傳達給大家！」

白安《我把你留在去年》MV以科技感結合電子曲風 展現不同面向的白安。(公關提供)

《我把你留在去年》MV邀請金馬、金鐘獎視覺導演吳仲倫，以及金馬、金像獎最佳攝影余靜萍一同操刀，將畫面結合數位與類比元素呈現出科技感，讓歌曲的電子音樂風格與MV合而為一、相輔相成，更加入Live session元素，透過白安操弄電子樂器，展現她無極限的音樂製作能力，並宣告她即將成為更全面的音樂人。MV中白安透過日曆帶領大家揮別過去，復古電視機呈現她的內心情感與記憶變化，她也在同個空間裡與自己對話，更勇敢地邁向新的自己。

白安在MV中操弄電子樂器 宣告將成為更全面的音樂人。(公關提供)

白安新單曲展現電子新曲風為新專輯做前導。(公關提供)

問及白安自己最想把什麼東西留在去年？她想了想後開玩笑地說：「我太喜歡我自己了！」後來才坦言想把熬夜、吃宵夜的壞習慣留在去年，白安說：「因為寫歌很容易熬夜，希望新的一年可以保持好的生活作息，用健康的體魄迎接我的新專輯。」她也提到歌迷到場支持時常常會從台下拍攝照片，留下紀念的同時難免會有較不好看的角度：「有時候會有一些鼻孔很醜的照片，希望把這些畫面都留在去年！」

復古電視機呈現白安內心情感與記憶變化 更勇敢邁向新的自己。(公關提供)

白安透過日曆帶領大家揮別過去。(公關提供)

新的一年新的開始，白安分享每到新年一月份都感到特別開心，能讓自己好好歸零、重新安排計劃；而過年前更是很好斷捨離的時間點，可以是情感的放下，也可以是物品的丟棄，只要是不值得留下的通通都能清理掉。白安這次特地化身「斷捨離特派員」，在過年前夕前往好友宇宙人小玉的家，替他將捨不得丟掉的東西通通在年前整理清空！除了將過期的食物、沾滿灰塵的小物清除外，還看見他隨意置於地上的「金曲獎盃」，以及客廳桌上擺滿歌迷朋友充滿愛的卡片。白安將小玉的家徹頭徹尾斷捨離，白安也分享：「我覺得從一個人的家可以看出他的性格，小玉就是個很包容的人！」