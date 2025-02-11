影帝模範夫妻遊泰國打扮樸素低調逛貴婦商場　親民貼心舉動見人品

現年60歲的影帝劉青雲與港姐冠軍，57歲的老婆郭藹明在1998年結婚至今踏入27年，夫妻倆多年來一直恩愛如昔，經常出雙入對，是圈中的模範夫妻。他們作風一向低調，劉青雲早前接受鄭裕玲YouTube節目「The Do Show 訪談」訪問，就罕有分享與郭藹明的相識經過，與及婚夫婦相處軼事。近日有網民就在曼谷偶遇劉青雲與郭藹明，並把照片放到社交網上分享。

郭藹明和劉青雲於拍攝《大時代》時結緣。(《大時代》劇照 )

劉青雲與郭藹明。(小紅書)

劉青雲與老婆郭藹明以及一班小朋友合照。(小紅書)

劉青雲與郭藹明跟黎耀祥夫婦聚會。(抖音截圖)

汪曼玲偶遇劉青雲與郭藹明合照。(fb圖片)

近日不少人都聞泰國色變，因為有大陸人以及香港人相繼被拐至緬甸詐騙園區，而且情況持續，令人對泰國這個地方有所警剔，甚至產生恐懼。不過劉青雲與老婆郭藹明無有怕，近日就到了泰國拍拖旅遊度假。

昨日有網民於社交網貼出她與劉青雲在機場的合照，以「曼谷機場偶遇劉青雲～人很好誒」為標題，留言寫道：「中午曼谷新鮮偶遇劉青雲，雖然遮得很嚴實也沒有隨行人員，還是被我們火眼精金發現了，眼急手快立馬沖上去求合照人家也爽快答應了，很有親和力很有禮貌的藝人，拍完照又立馬把口罩戴上了。」大讚劉青雲的人品。另外，同日亦有網民於曼谷一個貴婦商場Emquartier偶遇劉青雲與郭藹明在shopping，博主不好意思追去合照，從相中兩人的背影可見，他們都打扮得相當casual和低調。

劉青雲於曼谷機場被偶遇。(小紅書)