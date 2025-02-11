寵妻天王降臨《聲生不息》獲官宣惹網民騷動：有史以來最大牌嘉賓

現年59歲的郭富城日前陪太太方媛及兩位愛女回安徽老家拜年，豪氣大派紅包，轟動全村，不少鄉親父老都希望一睹天王風采。而結束拜年探親之旅後，郭富城立即重投工作，日前有網民在長沙捕獲郭富城，且以地點推測應該是在湖南衛視，加上早前就已傳出郭富城將降臨《聲生不息．大灣區季》舞台，消息一出即引來內地網民騷動，可見其魅力沒法擋。

郭富城日前陪太太方媛及兩位愛女回安徽老家拜年。（IG圖片）

一家人在等行李。(小紅書)

成為一眾鄉親父老的集郵對象。（小紅書）

近日，有網民在社交平台分享在長沙成功捕獲郭天王，並以「聲生不息請來了四大天王」為題，寫道：「聲生不息這一季太牛了！郭富城都請過來了」。有網民最初被題目嚇到，以為節目組真的請來四大天王，搶走啟德體育園「頭啖湯」那麼把炮，不過單是郭富城的到來也足以震撼全網。

郭富城現身長沙被捕獲。（小紅書）

一頭金髮和戴上黑超的郭富城靚仔又有型。（小紅書）

一點都不像即將登「6」。（小紅書）

片中所見，郭富城乘坐節目中安排的座駕抵埗，一頭金髮和戴上黑超的他靚仔又有型，而相比現場工作人員均穿上大衣，郭富城只是穿著一件白色T裇加一件普通毛衣，可見身體非常強壯，期間他也沒有擺出架子，走到車位聽從工作人員安排，網民紛紛留言：「聲生不息節目有史以来最大牌嘉賓」、「這個綜藝之前没看過，城城來了那我一定要看了」、「期待」、「不敢相信」、「真的假的」。

郭富城原來有飲熱飲習慣。（小紅書）

對比身旁工作人員穿起大衣，郭富城只穿上一件普通毛衣，非常強壯。（小紅書）

認真聽從工作人員安排。（小紅書）

另外，有網民則將焦點放了在郭富城的保溫壺上，笑指天王果然識養生，習慣飲熱飲，難怪多年都能保持凍齡及強壯的體魄，皆因熱飲有助血液循環，不容易老，「天王也喝热水」「熱飲有助血液循環，難怪身體可以那麼壯」，大讚他快60歲依然fit到漏：「媽耶，阿王今年60了，這狀態真的無得頂」、「看上去像30多歲」、「好靚仔啊！」、「60歲帥成這樣已經非常天花板了」。

節目組官微宣布郭富城以特邀嘉賓身份參演《聲生不息．大灣區季》第十二期「金曲盛典」的錄影。（微博圖片）

令人期待。（微博圖片）

之前有指郭富城將以特邀嘉賓身份參演《聲生不息．大灣區季》第十二期「金曲盛典」的錄影，同場演出的殿堂級歌手還有再次重返節目的林子祥和太太葉蒨文。節目組在官方微博官宣了消息，並以「舞台上的魅力天王、更是唱跳俱佳的全能巨星」來形容郭富城。而郭富城亦在其微博確認現身節目的消息，「很開心來到 #聲生不息# 的舞台！唱港樂、跳港樂是我生命中的一部分，相信每個舞台公演，都是一次特别的經歴！」令人期待。