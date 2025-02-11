關楚耀冰島遇暴風雪拍片報平安　與老婆抵達芬蘭攬實睇北極光

關楚耀（Kelvin）與老婆Joann一向愛得甜蜜，兩公婆不時去旅行，近日兩人到冰島旅行自駕遊，但竟遇上冰島30號風球，經歷超級暴風雪，更遭遇驚險意外，車門因承受不住暴風雪被吹反了，無法閂門，關楚耀被困車廂，相當危險！事隔數日，關楚耀拍片報平安：「收到各位兄弟姊妹dm 🙏🏻有心呀，我們安全離開冰島了。我而家好掛住屋企人同沙嗲牛麵+凍檸茶😅仲有七日旅程先返，三月底要返來開音樂會😆#冰島 #芬蘭」

郎才女貌！（IG@jjjoann）

郎才女貌！（IG@jjjoann）

兩公婆不時去旅行。（IG@uglykwan）

老公視角。（IG@jjjoann）

過年。（IG@uglykwan）

關楚耀與老婆Joann近日到冰島旅行自駕遊，但竟遇上冰島30號風球，經歷超級暴風雪，更遭遇驚險意外。（影片截圖）

超強暴風雪！（影片截圖）

車門被吹反。（影片截圖）

車門被吹反。（影片截圖）

好驚險。（影片截圖）

直言死裏逃生。（影片截圖）

關楚耀透露與老婆已安全離開冰島，並已抵達芬蘭，兩人更成功觀賞到北極光：「我們真的太幸運了🙏🏻沒想到竟然在酒店步行10分鐘隨便散散步就看到了北極光。大家不要相信照片⚠️因為親眼看到才是最震撼最感動的。」相中所見，關楚耀與Joann在雪地中欣賞北極光，兩人攬到實，相當浪漫！

已安全離開冰島。（影片截圖）

拍片報平安。（影片截圖）

拍片報平安。（影片截圖）

離開冰島。（影片截圖）

抵達芬蘭。（影片截圖）

報平安。（影片截圖）

報平安。（影片截圖）

報平安。（影片截圖）

芬蘭。（影片截圖）

芬蘭。（影片截圖）

攬實睇北極光。（影片截圖）

幸運！（IG截圖）

幸運！（IG截圖）

而Joann亦有在IG曬出於冰島影的靚相，並寫道：「落住冰雹浸溫泉都係第一次🥶頸以上零下五度 身體40度，難忘😶‍🌫️宜家聽到冰島呢個名都驚呀😪暴風雪前夕它🇮🇸曾經是美麗的……」相中所見，以比堅尼上陣的Joann大騷白滑玉背，她更與老公頭貼頭合照，十分甜蜜！

Joann亦有在IG曬出於冰島影的靚相。（IG@jjjoann）

浸溫泉。（IG@jjjoann）

浸溫泉。（IG@jjjoann）

比堅尼。（IG@jjjoann）

比堅尼。（IG@jjjoann）

Sweet！（IG@jjjoann）