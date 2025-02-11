絕美豪門少奶生圖與官方照對比驚人　被偶遇揭真實人品惹熱議

現年54歲的李嘉欣（Michele）是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，也是公認的大美人，曾迷倒不少圈中男神及城中富豪。她多年來保養得宜，即使如今已青春不再，但依然穩佔「最美港姐」席位。李嘉欣與富商許晉亨結婚後升呢成為百億闊太，與老公育有囝囝許建彤 (Jayden)，成為人妻人母的她便專心相夫教子，享受人生。而她外出時不時都會被網民偶遇並把照片放到網上分享。

李嘉欣性感迎2025年。(ig圖片)

李嘉欣keep得好好。(ig圖片)

李嘉欣性感美照。(ig圖片)

李嘉欣性感美照。(ig圖片)

李嘉欣一家三口。（陳順禎攝）

昨晚又有網民於社交網貼出他在大街上偶遇李嘉欣的合照，以「嘉欣姐！2025年女神再臨！」為標題，留言寫道：「香港奇遇，來香港辦事，意外偶遇了李嘉欣！本人真的超級漂亮，氣質絕佳，完全就是女神本神。嘉欣姐，人特別好。我提出合影，她1秒都沒猶豫。」相中的李嘉欣化了淡妝，凍齡美貌相當出眾，生圖之下的她與她官方發布的精修美照竟然沒有大分別，有網民甚至表示：「照片完全看不出她的美，本人真的太驚艷呢。」

不少網民都大讚李嘉欣的確很靚女，亦有網民分享以往曾遇見她的經歷：「曾經跟她有過一面之緣，她人超級有禮貌」、「發現偶遇過李嘉欣真人的都說她人特別隨和特別溫柔」、「2017年在香港也偶遇過 很友好滴合影啦」，都在大讚她的人品。