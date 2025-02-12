兩屆影帝與粉絲開心互動國語突飛猛進　竟因一詞觸動內地網民神經

60歲的張家輝拍過多套膾炙人口的電影，當中「化骨龍」一角至今仍深受觀眾和網民喜愛；及後張家輝成功轉型，更先後憑電影《証人》及《激戰》兩奪《香港電影金像獎》的「最佳男主角」。雖然升呢影帝，但張家輝依然保持一貫的友善和親民，日前他出席完活動離開時，座駕被女粉絲包圍，張家輝開心與眾人交談，但竟然因一個用詞觸動到個別內地網民神經。

張家輝日前出席電台新春活動。（資料圖片/陳順禎攝）

薛家燕大讚張家輝型仔。（資料圖片/陳順禎攝）

大家對張家輝於《賭俠1999》的化骨龍肯定印象非常深刻。（《賭俠1999》電影劇照）

張家輝憑林超賢執導作《証人》，於2009年首度獲封香港電影金像獎「最佳男主角」殊榮。（視覺中國）

近日，有內地網民在社交平台分享與偶像張家輝開心互動的影片，從服飾所見，張家輝當日應該是剛出席完電台活動，離開時其座駕被大批女粉絲包圍，當中夾雜有廣東話和國語，而張家輝也配合「雙語」回答粉絲問題，有粉絲用廣東話問他執導的電影《贖夢》何時上映，張家輝透露香港3月上映，大陸則安排在4月上映。期間他又發揮搞笑本色，有來自上海的粉絲跟他說晚上就要回去，張家輝則以國語叫對方保重，並笑言：「回去、回去，不要過來了，香港通緝妳，不允許妳入境了，KK園的人啊！」引得全場大笑。其後張家輝再逐一向大家揮手道別才離開，認真親民。

張家輝日前出席完活動離開時，座駕被大批粉絲包圍。（小紅書截圖）

張家輝與粉絲開心交談。（小紅書截圖）

張家輝預告其執導作品《贖夢》香港3月上映，大陸則安排在4月上映。（小紅書截圖）

張家輝離開前跟來自上海的粉絲說保重。（小紅書截圖）

不過講者無心、聽者有意，有個別內地網民不滿張家輝用「大陸」稱呼中國內地，在影片下留言：「內地，不是大陸」；博主覺得不要太看重怎麼叫：「不都是一樣嗎？別太看重怎麼叫。都沒什麼不好的，何況家輝他是說“大陸”」；之後再有網民留言：「是中國」；但其他理性內地網民亦認為「大陸」並沒貶意的意思，「的確是大陸啊，我們國家這麼大」、「無聊」、「不要弄得大陸這個詞變貶意，謝謝」；甚至有粉絲指對方：「你是真玻璃心」。另外，也有網民將焦點放在張家輝的國語上，讚這位曾與古天樂、鄭伊健、黎諾懿齊名的「港普代表」，國語好了很多，成功搣甩「渣渣輝」。

又發揮幽默一臉，笑指粉絲是KK園的人。（小紅書截圖）

同粉絲揮手道別，十分親切。（小紅書截圖）

張家輝以「大陸」稱呼中國內地，竟惹個別內地網民不滿。（小紅書截圖）