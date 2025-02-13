丁子朗新歌親自填詞勁sweet　嘔心瀝血咁寫：中文真係好難

無綫日前（9日）舉行「TVB賽馬日」，旗下一班藝員盛裝出席，當然少不了《亞洲超星團》（丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽、文佐匡），當日齊集5子在馬場表演《初戀》及《小幸運》，成功吸引到不少粉絲支持。



《亞洲超星團》5子在馬場表演《初戀》及《小幸運》。(陳順禎 攝)

丁子朗接受《香港01》訪問時透露將於2月14日情人節推出自己的新歌，而新歌MV亦在情人節當日公開，據知MV中將會有名「靚女」出現，丁子朗就表示一切都要感謝一對朋友：「佢好大力支持呢首歌，其實一年前已經講咗，佢話你出歌啊？好，我全力支持你啦咁樣，咁佢真係出心出力啦，幫我揾咗好多唔同嘅資源啦。甚至我朋友個女都有份喺我MV入面出現嘅。」他得到朋友的大力支持，可見人緣甚好，但除了這位朋友外，另外亦有一班朋友幫忙。

丁子朗的MV中將會有名「靚女」出現。

丁子朗接受《香港01》訪問時透露將於2月14日情人節推出自己的新歌。(陳順禎 攝)

丁子朗話呢個女仔係朋友個女。

丁子朗的新歌《Sunset Lovers》由他自己作詞，他表示歌曲是他把自己的感受寫上去：「一段感情好似Sunset咁樣，好靚好靚，咁但係呢就唔係好長又好短，咁又唔好咁sad喎，因為第二日都一樣會有返。」除了自己作詞外，他更介紹作曲的人是他一個正在讀大學音樂系的朋友寫的，這位朋友把demo給他後，他就愛上了，於是就自己填詞。

丁子朗的新歌《Sunset Lovers》由他自己作詞。(陳順禎 攝)

丁子朗填完詞後就把歌曲交了給另外一個朋友余宗遙來編曲，他笑指：「雖然係一首情歌，但係都唔係非一般嘅情歌。因為係好hiphop嘅，好uplifting嘅，聽嘅時候會䟴吓䟴吓嘅。」

丁子朗填完詞後就把歌曲交了給另外一個朋友余宗遙來編曲。(陳順禎 攝)

丁子朗被問到歌詞中有沒有一句是比較深刻的，他直指因為填詞的是他本人，所以每一句都很深刻，加上他的中文能力沒有太好：「因為句句都係嘔心瀝血咁寫出黎，你知唔知中文真係好難啊！好多啲字要諗佢哋押唔押韻啦，make sense啦個句子，個句子故事完唔完整啦，咁所以都諗咗好多心思。」

丁子朗話句句都係嘔心瀝血之作。(陳順禎 攝)

丁子朗說到歌曲中自己最喜歡的一句就是：「perfect eyes, perfect smile. I just wanna make you mine.（完美的眼睛，完美的笑容，我只想讓你成為我的。）」聽到他唱這歌的人應該都會被溶化了，面對著這樣甜的句子，誰能不心動呢？

聽到丁子朗唱這歌的人應該都會被溶化了，面對著這樣甜的句子，誰能不心動呢？(胡凱欣 攝)

丁子朗被問到什麼時候可以現場演繹時，他透露下星期有一位來自澳門的朋友會來香港開騷：「咁我應該會支持佢嘅時候呢，我應該就會唱一唱呢首歌嘅，咁希望到時大家就會聽下啦。」而丁子朗的這一位好友就是跟他同是《亞洲超星團》的練習生江信熹，江信熹於本月23日將會於香港舉辦一場迷你音樂會，而嘉賓名單亦有待公布，但丁子朗這樣說，是否默認當日他會做嘉賓？

丁子朗透露下星期有一位來自澳門的朋友會來香港開騷。(ig圖片)

另外丁子朗被問到之前知道安德尊（大王）打小朋友後，他回去已經立即看影片，笑指被大王「震驚到我五官同三觀」，他更把影片傳了給森美、吳若希及麥美恩的群組，之後便展開激烈的討論：「究竟大王咁做，對個小朋友有啲咩影響呢？」而丁子朗第二天已經要與大王一起工作，他指自己：「跟住我從此望住大王嘅眼神已經唔同咗。」被問到對大王到底有什麼改變時，他笑著表示：「我對大王嘅改觀係喺佢隔離慶幸我自己唔係一個小朋友，我係一個識得著褲嘅小朋友。」

丁子朗畀大王「震驚到我五官同三觀」。(陳順禎 攝)

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