前無綫高層千金澳門被捕獲撞樣蔡思貝　遭網民嘲無星味︰亂用明星

眾所周知現年41歲的梁靖琪（Toby）是前無綫監製梁家樹千金，當年曾以四人女子組合「女生宿舍」出道進軍樂壇，可惜發展一般，之後轉戰電視發展加入TVB，在不少劇集中擔任重要角色，故多年來被指靠父蔭獲優待。然而隨著爸爸離開無綫，失去「靠山」的梁靖琪拍劇機會大減，至2016年離巢，結束與無綫電視的12年賓主關係。其後梁靖琪於2019年與第二任丈夫施雋賢（Jonathan）結婚，並為對方誕下兩個兒子。雖然升呢人母，但梁靖琪未有放下演員夢，近年先後參演由爸爸監製的《蝕日風暴》、《家族榮耀》、《疊影狙擊》及《家族榮耀之繼承者》，實行兩父女拍住上。

梁靖琪入行多年常被指靠父蔭。（資料圖片）

梁靖琪初出道的時候是女子組合「女生宿舍」成員。(視覺中國)

梁靖琪近年參演不少爸爸梁家樹監製的劇集，演技也開始得到觀眾讚賞。(影片截圖)

梁靖琪一家四口。(IG圖片)

而近日，有網民在澳門手信店野生捕獲梁靖琪，並將照片分享到社交平台，相中梁靖琪戴了Cap帽素顏示人，且一身便服打扮低調，但還是被認出。博主以「澳門到處都是明星 這是誰？」為題，然後列出一系列梁靖琪參演過的劇集，並表示：「梁靖琪就在澳門鈞記手信，太幸運了。」有網民表示：「遠看圖片以為是蔡思貝」，博主回覆：「真系（係）有滴（啲）似哦。」

近日有網民在澳門手信店野生捕獲梁靖琪，有網民表示：「遠看圖片以為是蔡思貝」。（小紅書圖片）

打扮低調。（小紅書圖片）

蔡思貝。（《與天地對話》截圖）

對於博主以「澳門到處都是明星 這是誰？」為題，沒想到竟觸動個別網民的神經，留言︰「明星這兩個字總是亂用」。隨後更掀起博主激辯︰「渠（佢）唔係明星唔通你係明星呀？」、「承認別人優秀有幾難？」其餘網民也力撐博主：「問題人地（哋）真係明星阿。 TVB好多都有出演。而且佢老竇TVB係（喺）有料的，不記得係監製定導演來的。」有網民補充：「監製梁家樹，她媽芭姐也很厲害的」。而該位搞事網民仍死撐：「查實你係咪誤解明星兩個字，普通藝人都可以稱之為明星，佢老竇梁家樹係名監製，所以佢就係明星？如果佢係明星，鄭秀文、張國榮係？」其他網民回覆說：「果（嗰）滴（啲）系（係）天王巨星，好嘛。星有分大星同細星。人地（哋）好歹都係星。」將搞事網民擊退。

梁靖琪與爸爸梁家樹父女合照。（IG@tobyleungchingki）

梁靖琪與佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」，多年來感情要好。（IG@tobyleungchingki）

梁靖琪曬泳照超養眼。（IG@tobyleungchingki）