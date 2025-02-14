漫城劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《漫城》陸劇改編自饒雪漫小説《我不是壞女生》。有饒雪漫作為編劇，毛柄璋為執導，由余承恩、王子璇領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。余承恩、王子璇曾參演多部大熱劇，今次兩位擔正主角，繼古裝劇《天書黎明》後再度合作做情侶，帶來甜蜜蜜的校園戀愛！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

网剧漫城@Weibo

《漫城》｜電視劇情大綱

白筱朵（王子璇 飾）在高中時期曾遭受校園暴力，因此為人自卑，習慣用謊言來保護自己。為了追尋喜愛的神秘漫畫家Black（余承恩 飾），她遠赴漫城大學讀書，然而，當她抵達漫城大學後，卻得知一個驚人的消息——漫畫社正在面臨解散的危機。白筱朵為了拯救社團，耍小聰明謊稱自己是Black的助理，意外引起了天才漫畫家蘇言成本人（余承恩飾）高度關注。由於家庭問題，蘇言成非常厭惡謊言，因此對白筱朵滿口謊言感到十分反感，對她產生敵意。這兩個性格截然不同的人在大學社團中相遇，但隨著他們在誤解與難關中相處，逐漸發現彼此內心深處的傷痛，並開始互相陪伴、治癒，一起撫平過去的苦痛，最終收穫了一段甜蜜的愛情。

《漫城》播出時間｜最新追劇日曆

《漫城》電視劇幾時播?《漫城》一共有22集，由愛奇藝播放，會員2月14日12:00起22集一次過看。免費看就2月21日起，每周五至周一12:00各更新1集。

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《漫城》｜演員人物關係圖

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《漫城》｜演員

余承恩 飾 蘇言成

天才漫畫家，討厭謊言

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王子璇 飾 白筱朵

高中時被孤立，因此自卑而習慣用謊言來逃避和保護自己

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高茂桐 飾 於書博

與白筱朵、蘇言成有著複雜的關係