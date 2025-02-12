佘詩曼指《新聞女王2》趕工拍攝今年播　被問電影版停拍竟然咁答

佘詩曼今日（12日）出席 「保良局傳承愛心大使」委任儀式，她接受訪問表示：「好榮幸好開心，今日可以喺元宵佳節同一班小朋友食咗元宵湯圓，跟住先睇佢哋表演。活動開始之前其實我去咗保良局睇咗一個圈，亦都聽咗好多佢哋平日做嘅嘢，其實我每一次經過呢度都好奇入邊嘅環境係點，大家都知道我好鍾意小朋友，見到佢哋好細心嘅服務，由BB仔開始到唔同年紀嘅宿舍，睇嘅書同埋瞓嘅床仔，好細心嘅服務去照顧小朋友。」

佘詩曼今日（12日）出席 「保良局傳承愛心大使」委任儀式。（葉志明攝）

指《新聞女王2》趕工拍攝

被問到最近的工作安排，她表示：「好攰呀！呢兩個幾月拍咗《正義女神Themis》咁耐，我淨係放咗一日假，所以好好珍惜嗰幾日休息，係日頭見朋友。」她透露完成新劇拍攝，終於有時間休息，不過《新聞女王2》即將開拍。講到《新聞女王2》正式開拍的時間，她說：「監製話想三月頭，但其實佢想二月尾，但大家都話不如真係唞一陣先，因為佢同我拍完《正義女神Themis》，再度好啲嘅故仔先好開拍，如果開始咗拍到時候先搞劇本真係冇時間，大家都希望《新聞女王2》係好過《新聞女王》，呢一個係目標。」

佘詩曼透露完成新劇《正義女神Themis》拍攝，終於有時間休息。（葉志明攝）

被問電影版停拍竟然咁答

提到田雞較早前表示香港電影市道很差，現階段《新聞女王》電影版是否停止拍攝，她表示：「其實係咁嘅，因為我哋而家《正義女神Themis》又遲咗收工，個檔期又延遲咗，製作方嗰邊就想播劇集《新聞女王2》，如果我哋唔拍咗《新聞女王2》先，今年就趕唔切播，而家都想執好咗劇本先，就搞咗電視劇版先，電影其實都係bonus，揀咗一個好好嘅劇本就到時先算。」

佘詩曼指《新聞女王2》趕工拍攝今年播。（葉志明攝）

對大S離世感到傷痛

提到最近台灣女藝人大S離世，佘詩曼曾經上過對方綜藝節目《Beauty小姐》，她表示：「記得當然記得，佢係一個好Nice嘅女仔，同埋都好有才華，轉數都好快，我覺得對我哋嚟講係一個損失，因為佢好年輕，亦都係一件好傷痛嘅事。」

台灣藝人徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。（張祖銘攝）