韓馬利北上直播帶貨「好艱難」　口快快爆拍檔前亞視一哥再娶老婆

陳佩思（Pancy）餐廳開幕，多位好友到賀。（梁碧玲攝）

曾主持《放學ICU》、《至Net小人類》的陳佩思（Pancy）有份投資的餐廳昨日元宵節（12日）開幕，圈中好友趙頌茹、林寶玉、鄺文珣、林國斌、韓馬利等出席支持。

韓馬利表示與Pancy在「藝人之家」認識，又笑言自己的廚藝只得「蒸同煲湯」，與Pancy不能相提並論，而老公杜燕歌因曾在澳洲開餐館，所以煮京菜十分拿手：「我奶奶北方人，所以佢都學到啲手藝，但學咗就要整，所以我唔識，負責食就OK。」

韓馬利自認零廚藝，不過老公杜燕歌好煮得。（梁碧玲攝）

提到老公早前離巢，韓馬利指對方是想接觸外面的世界。「佢做咩我都支持，每個人行到唔同階段都會有想試嘅嘢，而且我哋呢個年紀唔係搏殺，做啲喜歡、無壓力嘅嘢就好。」韓馬利透露老公想往電影方向發展，又大讚對方樣樣掂：「公司有誠意，同佢傾過幾次，大家關係好好，有需要可隨時返去拍。」

韓馬利挑戰直播帶貨，笑言自己十分哈碌，幸有林韋辰幫手。（梁碧玲攝）

講到新嘗試，韓馬利近期亦不時北上與林韋辰直播帶貨，她直呼「好艱難」且不時有蝦碌事發生。「我好似拆佢台咁，不過辰哥好有經驗，佢會帶住我，都係嗰句，我係想跳出舒適圈。」提到林韋辰去年因舊患復發連走路都有困難，韓馬利指對方「好返好多，佢醫咗好耐，有好有唔好，而家係好好多，但都唔可以太操勞。」問到會唔會鼓勵對方成家立業，搵個伴照顧自己，韓馬利口快快表示：「佢有老婆啦，哈哈！我叫佢做阿嫂，唔知係咪老婆。」61歲林韋辰早年與圈外女友結婚並育有一女，二人06年離婚後，林韋辰先後與呂晶晶、李思雅拍拖，去年初，林韋辰曾宣告與東北女子有戀情，但未曾分享過「婚」訊。