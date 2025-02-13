白安低落時寫正面的歌鼓勵自己：以前被音樂玩，現在在玩音樂

台灣歌手白安2025年首發單曲《我把你留在去年》，鼓勵大家在新的一年拋開所有不值得，有著重新開始的勇氣。上週六白安擔任由Today at Apple主辦的系列活動主講者，為今年新春首位受邀之音樂人，除了現場大展身手操作電子樂器首唱新歌《我把你留在去年》以及改編電子曲風的《我只想在乎我在乎的》，更分享她的音樂旅程與創作啟發。

白安受邀至Apple門市開唱 興奮喊「美夢成真！」。(公關提供)

白安在活動中分享自己從幼年學習鋼琴的契機、創作歌曲透過手機備忘錄記錄、空間音訊的製作、每張專輯的心路歷程等經驗分享。而一路上都在找尋自我音樂風格的白安，直自今日仍持續為自己下不同註解：「找尋自我風格的探索，永遠不會有結束的一天。音樂會隨著生活，長大會有更多體悟跟感知，這些都能成為自己的作品。」她也發現在繞了一大圈後，終於確定了自己最喜歡或合適的是什麼，白安語帶輕鬆說：「以前被音樂玩，現在在玩音樂！」

安現場操作電子樂器首唱新歌《我把你留在去年》。(公關提供)

白安分享自己的音樂旅程 從鋼琴、吉他到成為歌手。(公關提供)

目前已發行四張專輯的白安，不藏私分享這些專輯的過程點滴與心態轉變。從第一張專輯《麥田捕手》幸運被大家認識後，20多歲的她想嘗試各種音樂風格，便發行不同曲風的第二張專輯《接下來是什麼》，結果收穫並不如預期使她相當低落。而白安也自曝第三張專輯《1990s》中，雖然有很多勇敢、正面的歌曲，卻是在她人生最低落時所創作的，白安說：「對我而言，低落時更需要寫勇敢的歌鼓勵自己。當時收到很多歌迷分享，從歌裡讓他們重新思考想過什麼樣的生活，我覺得很開心，有我們一起往前的感覺。」2025年白安從新單曲《我把你留在去年》的電子曲風作為初步嘗試，接下來將於今年5、6月發行的第五張創作專輯更會是白安新的音樂開端：「我想讓音樂更純粹、簡單，不用考慮太多世界的聲音，讓感動回到感動，讓真心喜歡的東西回到真心喜歡的。」

白安分享低落時都寫正面的歌 與歌迷一同向前為彼此鼓勵。(公關提供)

白安成為Today at Apple主講者 吸引大批歌迷參與分享。(公關提供)

新一年白安除了要讓大家看見全新改變，《我把你留在去年》更在發行之時即榮獲KKBOX綜合新歌即時榜冠軍，為新面相的她帶來新年新氣象，更為接下來的專輯開啟好兆頭！近期正埋頭製作專輯的白安，首發單曲《我把你留在去年》帶領大家從電子音樂認識不同的白安，也想透過這首歌勉勵大家：「希望我成為更好的我，希望你們也是。」