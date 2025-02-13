蔡卓妍感情有著落竟然係舊愛？　傳百億富三代力追多月先成功

近日有傳百億富三代石恆聰與梁超怡的戀情已經結束，昨日（13日）有報道指石恆聰的新歡竟然是「舊愛」蔡卓妍。前年8月蔡卓妍與石恆聰的6年情「玩完」，是因為2022年港姐季軍梁超怡的介入，蔡卓妍怒斬情絲後寄情工作，與好姊妹鍾欣潼用近一年時間開世界巡唱演唱會。

近日有傳梁超怡與百億富三代石恆聰的戀情已經結束。（張祖銘攝）

今日有報道指石恆聰的新歡竟然是「舊愛」蔡卓妍。（陳順禎 攝）

據報道指石恆聰與梁超怡玩了半年後，還是覺得蔡卓妍最好，無論性格、名氣與氣質都比梁超怡好，所以力追她多個月後，終於破鏡重圓，成功翻撻。原來去年3月開始，石恆聰於蔡卓妍巡唱前的空檔「死纏爛打」，誓要追回蔡卓妍。經過幾個月的力追後，石恆聰終於成功，而蔡卓妍與石恆聰重新一起後，只與石恆聰出席朋友聚會，大家見到都以為他們「再見亦是朋友」，無一不傻眼。

阿Sa蔡卓妍為加谷《祥賭必贏》的票房，更笑言打算到機場接機，謝票變拉票希望外遊回港的香港人入場支持。（資料圖片）

阿Sa與百億男朋友石恆聰成功翻撻。（視覺中國）

石恆聰力追蔡卓妍終於成功。

蔡卓妍亦與石恆聰改變相處方式，把感情低調處理，連離港去巡唱都不準石恆聰跟著飛，亦沒有讓他以男友身份於工作人員面前出現。有指去年11月時，蔡卓妍以形象大使身份出席一個馬場活動，石恆聰陪朋友入馬場在後台與她相遇，而蔡卓妍也大方與其打招呼，令在場的人都「食花生」以為有事會發生。

2018年12月，阿Sa與石恆聰 (右一) 結伴出席鍾欣潼婚宴。（IG圖片）

所以蔡卓妍早前宣傳賀歲片《祥賭必贏》時被問到是否有新戀情時，她當時指「有啲複雜」，原來因為新歡同樣也是舊愛，難怪她自己都說複雜。近日忙於馬拉松式謝票的她，情人節當日未有工作，相信到時石恆聰會為她安排不少驚喜。

阿SA蔡卓妍近日忙於宣傳主演的賀歲喜劇《祥賭必贏》。（IG：@choisaaaa）