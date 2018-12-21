潘瑋柏準備封咪？　有意退居幕後：不排除明年是最後一年做歌手

38歲的台灣歌手潘瑋柏（Wilber）由今年4月開始舉辦「Alpha創使者世界巡迴演唱會」，目前已經完成10場，在2019年3月9日將回到台北小巨蛋開唱。

2014年潘瑋柏為台北小巨蛋演唱會綵排時，在做高空特技的途中不慎撞破頭部導致大出血，今年年初還傳出肺炎同自律神經失調等原因不明病徵，身體狀況似乎有些欠佳。

潘瑋柏2014年在演唱會綵排途中受傷，導致頭部大量出血，而今年又出現一連串不明原因的病況，身體狀況不算太好。（VCG）

昨日（20日）潘瑋柏舉行記招，他認為人生不應該只是演藝圈，並透露自己為了工作不太喜歡睡覺，現在會比以前更加注重身體，雖然不知道生病的原因，但歸類就是不好好休息的人。潘瑋柏坦言將自己的人生當作籃球員看待：「我不排除明年是最後一年（做歌手）。」出道18年，潘瑋柏一直以自己的音樂領域為榮，儘管有意退出幕前，但他仍然熱愛音樂同創作，可能會轉做幕後：「沒有必要一直在幕前去追求」，他更笑言可能會做經理人，簽一個小Justin Bieber，在家裡躺着賺錢。同時，潘瑋柏還「抱怨」不停被家人催婚，他也表示是時候找另一半。

對於潘瑋柏的這一決定，粉絲們雖感不捨，但也尊重他的選擇，最重要身體健康，開開心心，更希望他早日成家立室。