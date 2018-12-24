劉昊然封最受關注華語男演員　網民狠評：肢體不協調？

內地媒體豆瓣電影剛公佈 2018 年度最受關注華語男演員名單，位居榜首的是年僅21歲的新生代小鮮肉劉昊然。有追開內地劇的香港人都應該對這位《瑯琊榜2風起長林》男主角有少少印象，他除了在此劇與黃曉明飾演兄弟外，更有其他影視作品排住隊上映，例如電影《唐人街探案2》同下年播映的小說改編電視劇《九州縹緲錄》。較早前他更憑住《唐人街探案2》首次入圍第三十四屆大眾電影百花獎最佳男主角，可以說是內地近年產量和演技「兩不誤」的年輕男演員代表。

但最搞笑的是，在最受關注華語男演員名單公佈的同一天，微博就流出一段劉昊然聯同《唐》拍檔肖央一齊跳舞的抖音影片，令網民紛紛將重點放在他騎呢的舞姿上。短短十八秒的影片中，只見兩人施展渾身解數，落力又扭腰又擺手，特別的舞姿堪比「水草亂舞」，又有人覺得似鴨仔操，令一眾網民笑言劉昊然原來最厲害不是演技，而是隱藏的舞蹈「實力」。這條抖音是劉昊然友情出演，原先是為了宣傳好友肖央執導的電影《天氣預爆》，但最後風頭反而被劉昊然自己搶去。

其實，曾就讀北京舞蹈學院附中的劉昊然已經不只一次被網友揶揄他是「被演員擔擱的諧星」，他本人也「忍無可忍」在一次訪問中為自己申冤。有網民 mean 爆留言「為何出身舞蹈學院都可以肢體不協調」，劉昊然即刻機智回應「所以我才選了表演系啊！」，又話「我雖然經常說自己唱歌不好跳舞不好，但我更願意相信自己是謙虛」，萌爆答案令網民大讚他無明星架子，夠貼地。粉絲服務做到足，難怪他在內地持續人氣高企啦。