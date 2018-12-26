【陳柏宇演唱會】即場傳授夫妻相處之道　𠱁老婆要靠「三字經」？

陳柏宇（Jason）在九展Star Hall一連三晚舉行的《陳柏宇Jason Chan - Not Alone Live》演唱會於今日（26日）Boxing Day完美落幕，更邀到艾粒的Donald做旁白，講出了不少令全場拍手叫好的金句。

首次在聖誕節假期開演唱會，當然不少得加插聖誕元素，唱出五首香港人耳熟能詳的聖誕歌曲。Jason全晚共唱出25首歌，有五份之一都是充滿聖誕氣息的歌曲，包括陳奕迅的《Lonely Christmas》、許志安的《今年沒聖誕》、謝安琪的《愁人節》、RubberBand的《零度聖誕》和Ｗham!的《Last Christmas》。

除此之外，當然也演唱了自己首本名曲，如《逸後》、《沒有你，我甚麼都不是》、《萬中無一》、《拍一半拖》和《I Miss You》等。雖然一連開了三場演唱會，但他直言到了尾場仍然覺得不捨：「下次可以開多兩場！」

陳柏宇一連三場在聖誕期間舉行的演唱會全場爆滿。（黃國立攝）

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由於演唱會的主題是「Not Alone」，所以大部分看演唱會的都是一雙一對的情侶，更有一個環節邀請了三對情侶上台玩遊戲放閃光彈贏聖誕禮物。問到Jason對於經營愛情的得着，他稱自己一直都是本住「三字經」的精神來氹老婆，就是：「對唔住、我錯喇、唔好嬲、我愛你！」各位男士們，要像Jason和太太Leanne一樣甜蜜的話，就要學習一下啦！

Jason邀請了三對情侶上台玩遊戲放閃光彈贏聖誕禮物。（黃國立攝）

艾粒的Donald化身神父全晚擔任Jason演唱會的旁白，在歌與歌之間講旁白講一個又一個的愛情故事，更孖住Jason互相「唱雙簧」大搞氣氛。其中一個環節邀請了兩位單身的粉絲上台，Donald和Jason馬上當起紅娘拉紅線，可惜得知他們一人住新界一人住港島，Donald寄語政府幫忙：「希望快啲起好沙中線，搞好啲鋼筋！」

Jason和Donald就像一對二人組合一樣充滿默契，連跳舞都很合拍，甚麼時候可以再合作呢？（黃國立攝）