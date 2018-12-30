內地「95後新四小花旦」出爐　關曉彤事業愛情雙豐收

近年內地影視業發展迅速，當中不少女演員憑着出眾外表及出色表現，深受觀眾喜愛，更有內地媒體以「四小花旦」來形容在內地女星中的四位傑出代表。最近有媒體發起網絡票選，最終綜合12萬網友投票和專業媒體評審的意見，選出了「95後新四小花旦」，分別是關曉彤、張子楓、文淇和歐陽娜娜。

經過網友投票和專業評審意見，選出「新四小花旦」。（微博截圖）

「四小花旦」源於2002年對趙薇、章子怡、周迅和徐靜蕾四位女演員的統稱，四人憑着各自的代表作脫穎而出，在娛樂圈獲得認同。隨着新生代演員崛起，2013年有內地雜誌根據知名度、影響力、作品素質、活躍度等指標評選出「新小花旦」，包括楊冪、劉詩詩、Angelababy（楊穎）及倪妮。轉眼間5年過去，四位花旦各自踏入新階段，最新出爐的「95後新四小花旦」就根據年齡、演技、影響力、潛力等多項指標選出11名候選人，再通過12萬網友、80位媒體人及行業內資深人士的綜合投票之後，選出了四位。

「國民閨女」和「鹿晗女友」兩個身份為關曉彤帶來很高人氣，拿第一算是意料中事。（微博圖片）

1. 關曉彤

童星出身的關曉彤今年雖然只有21歲，但已經拍攝過百部作品，而且合作過的很多都是圈中知名的導演和前輩。被稱為「國民閨女」的關曉彤，從小到大都備受關注，她除了努力發展事業之外，更以藝考第一名的成績考入北京電影學院，是名副其實的「學霸」。去年關曉彤因為與鹿晗合作拍劇擦出愛火，鹿晗在微博公開戀情後令很多女粉絲心碎，同時更令她被不少網民圍攻。對於負評不斷，她就表示：「沒有人是能被全世界喜歡的，有人支持你，有人不喜歡你，我覺得這都是很正常的。」

張子楓今年憑着《你好，之華》入圍金馬獎最佳女配角。（微博截圖）

2. 張子楓

張子楓同樣是童星出身，小小年紀就已經有不少代表作，無論是在《你好，之華》中一人分飾兩角，還是在《快把我哥带走》中的亮眼表現，演技都備受肯定，更獲提名金馬獎最佳女配角。雖然外形相比起其他三位就稍顯遜色，但亦有不少網民大讚她夠青春，最適合校服Look！

去年年僅14歲的文淇首次入圍台灣金馬獎就奪得最佳女配角。（微博截圖）

3. 文淇

今年15歲的文淇，去年第一次入圍台灣金馬獎，已經同時入圍最佳女主角和最佳女配角獎，最後憑着《血觀音》獲得第54屆金馬獎最佳女配角，面對前輩惠英紅，她也完全不落下風，超齡的演技令人驚嘆，難怪惠英紅也看好她前途無可限量，絕對是影壇新星。

今年回歸校園的歐陽娜娜，透過vlog分享個人生活，令她人氣有增無減。（微博截圖）

4. 歐陽娜娜

出生演藝世家、自帶光環的歐陽娜娜從小學大提琴，13歲時考上美國頂尖學府柯蒂斯音樂學院，並獲得全額獎學金。但她在2015年輟學入行，被外界批評她「想賺錢打了一手爛牌」。與其他三位女演員相比，她可以說沒有任何代表作，就連演技都被網友批評是一場災難，但樣貌甜美、身形高挑的她，備受時尚品牌寵愛，品味和穿搭風格也受到粉絲追捧。今年9月她重返校園，入學美國波士頓伯克利音樂學院，曝光度不降反升，還因為拍攝vlog記錄自己的生活，大受歡迎。

雖然對於評選結果網友評價不一，有人認為不夠公正，亦有人認為有其他人比她們更勝一籌，但以上四位女演員年紀輕輕已經憑着自己的能力在娛樂圈闖出一片天，95後小花已經崛起，新生代演員的力量絕對不容小覷。