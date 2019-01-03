【地阿布羅】驅魔神父見盡著魔人　受害人手臂插滿針若無其事

驅魔儀式一直為人垢病，懷疑著魔人士其實只是患了精神病，甚至因此而加重病情，究竟魔鬼是否真的潛伏人間？Netflix新劇《地阿布羅》講述一名墨西哥神父，遇上了被魔鬼附身的人，之後他聯同驅魔人「地阿布羅」一起進行一段探索超自然之旅，而在現實生活中，確實有驅魔神父，見盡著魔人士恐怖駭人，匪夷所思的事情，信不信由你。

Netflix新劇《地阿布羅》，講述神父跟驅魔人聯手，對付潛伏人間的惡魔。（網上截圖）

《地阿布羅》講述一名年輕神父，跟女子發生關係後，誕下了私生女，某一天小女孩母親被殺，女孩被魔鬼附身的人捉走，神父最後找上「地阿布羅」，專捉魔鬼的獵人，加上一名曾被魔鬼附身，可以使用超自然力量的女子，一行人尋找失蹤女孩的過程中，遇上各式各樣的魔鬼，之後例牌是正邪對決。

著魔人懸浮半空，已是驅魔劇集的必然元素。（網上截圖）

驅魔過程其實並非如電影、電視劇般，反而有點沉 悶。（網上截圖）

在現實生活中，確實有不少著魔的例子，而在墨西哥就有一位驅魔神父特魯奎(Cesare Truqui)，他是全球聞名的驅魔人，他接受訪問時表示，有人的地方，就會有魔鬼潛伏著，等候機會附上人身，在眾多的驅魔經歷中，最恐怖是見過有人用匕首刺向大腿，亦有人在手臂上刺上多枚尖針，甚至有人每天自慰40多次，特魯奎認為這些都是撒旦控制了他們，叫他們做的。

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墨西哥神父特魯奎是真正的驅魔人，他表示遇過一日自慰40次的著魔人。（網上圖片）

不過著魔人士是真的被魔鬼附身，還是患上精神病，在社會上一直爭論不休，而今年4月，梵諦岡舉辦了驅魔訓練課程，主要圍繞驅魔議題及禱告儀式。特魯奎表示真正的驅魔過程，其實並不像電影甚至十分沉悶，他亦未見過懸浮在半空的人，驅魔人會將手放在著魔人士的頭上，然後開始誦經，而那位被魔鬼附身的人會開始為魔鬼說話，試過自稱是撒旦，說自己是世上的王子，有時候他們的聲音會突然轉變，甚至會說出希伯來或阿拉伯語，而他們之前從未接觸過這些語言。但特魯奎亦慨嘆願意擔當驅魔工作的神父買少見少，不足以應付數以萬計的求助者。