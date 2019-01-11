周勵淇決定不辦婚禮　稱結婚唔係睇拍拖長短：開心便可以

周勵淇（Niki）今日（11日）到中環出席護膚品活動，早前宣布與內地演員傅浤鳴成婚後首度露面的她，顯得春風滿面，問到可習慣「傅太太」這個稱呼？Niki笑說：「其實都沒有多人少這樣叫我，婚後生活也沒有多大改變。」

婚後的Niki春風滿面，她透露與老公回香港迎接2018，最近忙約朋友見面。（陳順禎攝）

Niki突然宣布喜訊，圈中朋友都大感驚喜，她未肯透露拍拖多久，但直言不是閃婚：「兩個人一齊，只要鍾意同開心便可以，時間長與短只是自己睇的。」問到會否補擺婚禮？Niki表示：「香港不會辦婚禮了，自己喜歡低調簡約，所以只有兩家人在海外舉行婚禮，所以最近回到香港，就是日日不停地與朋友約食飯，自己很喜歡這種小團體的活動。」

Niki指婚後二人會在香港定居。（陳順禎攝）

傅浤鳴與前妻育有一子，問Niki會因此在內地定居嗎？她表示：「還是會以香港為主，他在香港也有很多朋友。」會心急要小朋友？「會一步步來。」Niki指自己與老公同樣為工作四圍飛，但私下生活「很宅」，閒時會花很多時間在家中二人世界，準備迎接婚後第一個新年，Niki會好好準備利是，之後便會忙拍電影，一拍就是半年。

Niki身形依然纖瘦，她直言生小朋友一事會慢慢來，不會再次嚇親大家。（陳順禎攝）

自婚訊後二人的謠言四起，Niki更被指是小三，提到傳言她亦坦言有點不開心：「外界有很多猜測，都是很難避免的，但因為都不是真，我自己覺得會隨著時間過去，不用刻意去回應，但我知道大家都是擔心我。」