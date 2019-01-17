翻唱Ariana Grande人氣歌失手　桂莉芙柏德露玩遊戲慘遭大懲罰

「Pepper」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）昨日上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》挑戰熱門金曲歌詞填空遊戲，對歌詞不夠熟悉的她挑戰三首歌全部失敗，被水柱攻擊到整臉全濕！

主持人Jimmy Fallon在遊戲開始前先簡單介紹規則，如同觀眾在影片下方看到的一樣，挑戰者同樣會看到螢幕上的歌詞，但到了後段挑戰的地方，觀眾看到的黃色字幕在現場會是只有底線的空白處，要挑戰者自行唱出。

桂莉芙柏德露演唱Ariana Grande《No Tears Left to Cry》。（影片截圖）

了解規則後，桂莉芙柏德露戴上防護眼鏡率先挑戰，她選中的歌曲為小天后 Ariana Grande的《No Tears Left to Cry》，一開始唱得有模有樣的她還獲得了Jimmy Fallon在一旁豎起大拇指，沒想到後來卻失敗，瞬間被自咪高峰衝出來的水柱噴得滿臉都是。苦笑的她後在影片慢動作回放後整理一下儀容準備看Jimmy Fallon挑戰。

桂莉芙柏德露被自咪高峰衝出來的水柱噴得滿臉都是。（影片截圖）

Jimmy Fallon選中的歌曲為Shawn Mendes的《There's Nothing Holdin' Me Back》，如同大家所預料的一般，他也沒有挑戰成功。接續桂莉芙柏德露再次挑戰，選中Christina Aguilera的《Genie in a Bottle》，這次顯得較有信心的卻再一次失敗，又遭水柱攻擊，讓她忍不住自台上逃跑。最後兩人挑戰同首曲目依舊未成功，雙雙以狼狽姿態收場。

▼桂莉芙柏德露上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》挑戰歌詞填空遊戲。

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