翻唱Ariana Grande人氣歌失手　桂莉芙柏德露玩遊戲慘遭大懲罰

「Pepper」桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)昨日上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》挑戰熱門金曲歌詞填空遊戲,對歌詞不夠熟悉的她挑戰三首歌全部失敗,被水柱攻擊到整臉全濕!

主持人Jimmy Fallon在遊戲開始前先簡單介紹規則,如同觀眾在影片下方看到的一樣,挑戰者同樣會看到螢幕上的歌詞,但到了後段挑戰的地方,觀眾看到的黃色字幕在現場會是只有底線的空白處,要挑戰者自行唱出。

桂莉芙柏德露演唱Ariana Grande《No Tears Left to Cry》。(影片截圖)

了解規則後,桂莉芙柏德露戴上防護眼鏡率先挑戰,她選中的歌曲為小天后 Ariana Grande的《No Tears Left to Cry》,一開始唱得有模有樣的她還獲得了Jimmy Fallon在一旁豎起大拇指,沒想到後來卻失敗,瞬間被自咪高峰衝出來的水柱噴得滿臉都是。苦笑的她後在影片慢動作回放後整理一下儀容準備看Jimmy Fallon挑戰。

桂莉芙柏德露被自咪高峰衝出來的水柱噴得滿臉都是。(影片截圖)

Jimmy Fallon選中的歌曲為Shawn Mendes的《There's Nothing Holdin' Me Back》,如同大家所預料的一般,他也沒有挑戰成功。接續桂莉芙柏德露再次挑戰,選中Christina Aguilera的《Genie in a Bottle》,這次顯得較有信心的卻再一次失敗,又遭水柱攻擊,讓她忍不住自台上逃跑。最後兩人挑戰同首曲目依舊未成功,雙雙以狼狽姿態收場。

▼桂莉芙柏德露上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》挑戰歌詞填空遊戲。

有睇《鐵甲奇俠》一定識桂莉芙柏德露!點圖欣賞更多「Pepper」劇照▼

