【ONF專訪．有片】MK腳傷照跳舞　Hyojin、Wyatt互爆宿舍生活

韓國男團ONF在出道短短一年半就已經兩度來香港和FUSE（ONF粉絲）見面，早前在平安夜，ONF更加來到apm商場和各位FUSE一同歡渡佳節。ONF在出道後一直都努力去挑戰自己，由Hyojin、E-TION、J-US、Wyatt、MK、U和Laun組成的ONF自前年出道首次到香港後，今次再次來香港也吸引到更多粉絲出席支持。ONF更加接受了《香港01》的訪問，和大家分享他們的小故事。

ONF因為全員出演《MIXNINE》，令更多人知道他們的實力，在台上活力十足的他們私下依然是一班「小男孩」。在宿舍中一同生活、一同成長，當中就以成員MK最需要大家的照顧。Hyojin就表示MK雖然看起來十分高大，但他在生活小事上卻十分冒失。

ONF年輕又有活力。

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MK在訪問當日更因為不小心撞到酒店的大門而令膝蓋撞傷。在做訪問時，MK完全沒有表演出一絲痛苦，更如常地和其他成員一同玩「Random Cover Dance」。記者在訪問後才知道MK的傷不是普通撞倒的程度。MK敬業地完成訪問後，一直用冰塊去應急，但膝蓋已腫成一片瘀傷。

MK

ONF成員MK當日不小心受傷。

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E-TION

專訪當日正正是E-TION的生日。

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在訪問當日正正是成員E-TION的生日，ONF一眾成員早在韓國就為E-TION送上生日驚喜，而《香港01》也聯同ONF的公司和成員一同合力再次為E-TION慶生。在Hyojin的帶領下為E-TION在香港過生日，完全沒有想過再有驚喜的E-TION都表現得十分驚訝。想知就馬上去片吧！

Wyatt

大家看畢專訪後會被Wyatt的聲線所迷倒。

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Hyojin

Hyojin是《MIXNINE》出道組的中心位。

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J-US

J-US是ONF中的小王子。

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LAUN

LAUN可說是ONF的可愛擔當啊！

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U

U絕對是一位跳舞高手。