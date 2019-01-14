【陳綺貞演唱會】罕有與男友鍾成虎同台表演　感性發表愛的宣言

既是20周年演唱會，陳綺貞生命中的重要人物不能缺席，在新歌《跳舞吧》的迷幻和光影中，男友鍾成虎背着結他現身，2人在3樓高的舞台用眼神交流一道道的火花。

陳綺貞的漫漫長夜，從《每天都是一種新的練習》開始，前一天在演唱會因歌迷的熱情而哽咽落淚，13日（周日）的壓軸場，她的感性留給親密夥伴，說：「謝謝總是用他的才華無私付出，讓我成為視野更開闊的觀察者的鍾成虎。」鍾成虎站起來回以鞠躬，全場報以掌聲。

【陳綺貞演唱會】銀色低胸長裙性感上台 新結他「白色蜂鳥」亮相

鍾成虎擔任結他手，和女友陳綺貞在台上合作演出。（聯合新聞網／添翼創越）

鍾成虎見證了她20年如一日的姿態，他為她擔任客座結他手，2人升至小巨蛋3樓高空，陳綺貞也難得隨着音樂起舞，唱完《跳舞吧》，二人又合奏《快速動眼》，這首是陳綺貞和鍾成虎6年前組成「The Verse」的結晶，她一下拿起鼓棒帥氣敲打電子鼓，下一秒又隨着節拍自在舞動，二人的默契在電音細碎節奏中奔放。

陳綺貞演唱會。（聯合新聞網／添翼創越）

當經典歌曲《還是會寂寞》前奏響起，陳綺貞感性表示：「認識大家20年，卻從來沒有一起唱過歌，今晚我們就把小巨蛋變成KTV吧！」她走進觀眾席，和坐在台下的媽媽擁抱，媽媽也唱了一句《還是會寂寞》，陳綺貞說：「其實我平常都不知道我媽坐哪裡，因為我會緊張，媽媽謝謝你把我生下來，讓我體驗這個世界。」

陳綺貞和媽媽擁抱。（聯合新聞網／梅衍儂攝）

唱到《1234567》時，她笑問台下歌迷：「5年一次的銀河，誰是第一次來不知道的？」陳綺貞的演唱會除了戴安全帽，還有一個傳統是歌迷拿出手機的閃光燈拍照，全場星光閃閃的樣子就像銀河，但有些歌迷不懂，讓陳綺貞笑着嬌嗔：「快點啦！我想看銀河海，你們開到手電筒了啦！」還探過頭檢查面前歌迷的手機有沒有調整過來，「我看，開了嗎？快點啦！」讓歌迷笑成一團。

陳綺貞演唱會。（聯合新聞網／添翼創越）

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