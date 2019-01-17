少女時代Yuri拍片與SONE打招呼　預告澳門見面會公開神秘短片

早前公布少女時代成員Yuri，即將於下月9日到訪澳門舉辦個人見面會《YURI 1st Fanmeeting Tour “INTO YURI” in MACAU》，與久未見面的香港及澳門SONE（少女時代粉絲）作近距離接觸。非常有心的Yuri更抽時間拍片，率先和粉絲打招呼。

距離個人見面會舉行不足一個月，相信SONE們都等到好心急。而Yuri就特別為粉絲拍攝影片，與大家打招呼。由於是出道11年來首個個人見面會，Yuri都特別花心思準備。除了早前預告的團體合照時間外，她在影片更講到準備了只有她本人知道的有趣影片和神秘表演，約定粉絲要到場欣賞。由於澳門場見面會是Yuri見面會的首站，在完全沒有劇透的情況，粉絲想必非常好奇和期待！

Yuri特別為了香港和澳門的SONE拍攝影片，率先與大家打招呼。（影片截圖）

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除了準備個人見面會外，Yuri亦忙於出演綜藝節目《屋頂上的馬格利》和參與SMTOWN的海外巡演，可說是各方面也能看到Yuri的活躍。而她主演的MBC韓劇《大長今在看著》亦即將迎來大結局，為了支持偶像多方發展，在緊密行程中抽時間與粉絲近距離見面，喜歡Yuri的SONE必定要到場支持。

Yuri首個澳門個人見面會將於2月9日舉行。