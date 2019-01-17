內地將翻拍經典韓劇《宮》　網友：中國的編劇都移民了嗎？

由尹恩惠、朱智勛、宋智孝、金楨勳主演的韓劇《宮》是2006年MBC最受歡迎的戲劇之一，該劇改編自漫畫家朴素熙的同名漫畫《宮》，講述在君主制度背景下皇太子李信（朱智勛飾）同平凡少女申彩靜（尹恩惠飾）聯姻的故事。

日前，戲劇製作出品公司「傳遞娛樂」在發布會上宣布將會翻拍經典韓劇《宮》，而導演同一班主演名單就暫時未知。

不過，網友們見狀都紛紛反對，大呼「不要翻拍」、「中國的編劇都移民了嗎」、「中國選什麼年代？大清？你確定男主要剃光頭？」等，稱完全「水土不服」，不符合國情，以及不愿見到經典被摧毀。

除了內地，泰國在2017年也曾經翻拍韓劇《宮》，由Tao、Pattie主演。（網絡圖片）

其實內地多年來翻拍過不少韓劇，當中最受大家認可的要屬由秋瓷炫、李彩華、凌瀟肅主演的《回家的誘惑》，翻拍自張瑞希、金瑞亨、邊宇民主演的《妻子的誘惑》，稍有反響的有迪麗熱巴、盛一倫主演的《漂亮的李慧珍》，鄭爽、井柏然主演的《相愛穿梭千年》，以及由張一山主演的《柒個我》，其他幾乎都效果平平，甚至完全「石沉大海」，而且同原版對比差距甚遠，所以一班觀眾反對聲連連也實屬正常。

不知道《宮》的主角會由哪些演員擔任呢？

李彩華在《回家的誘惑》中飾演反派，簡直奸到出汁，令不少觀眾「恨之入骨」。（網絡圖片）

內地電視劇翻拍韓劇的對應劇集：

《情定大飯店》——《偏偏愛上你》

《妻子的誘惑》——《回家的誘惑》

《原來是美男啊》——《原來是美男》

《仁顯皇后的男人》——《相愛穿梭千年》

《請回答1988》——《我們的青春期》

《她很漂亮》——《漂亮的李慧珍》

《學校2015》——《青春最好時》

《來了，張寶利》——《因為遇見你》

《Kill Me Hill Me》——《柒個我》

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港融樂會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10081