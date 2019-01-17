64歲朱咪咪新加坡勇救男童獲當地傳媒讚賞：差啲嚇死我！

現年64歲朱咪咪近年將事業放慢腳步，大多時間都會返去新加坡陪家人。日前，就有新加坡當地傳媒以「男童亂過馬路 朱咪咪停車狂追」為題，報道指朱咪咪見義勇在新加坡救人，終避免了一次嚴重交通意外。

朱咪咪接受當地媒體訪問時表示，在15日下午，她駕車由美華巴剎與熟食中心（May Flower Market）駛出時，看到一名身穿校服、年約10歲的男童無視馬路穿梭往來車輛，在馬路狂奔，男童身後緊追逐一名婆婆，顯得相當吃力。

朱咪咪真係好熱心！（圖片來源：視覺中國）

就在男童橫衝直撞過馬路時，突然看到有巴士開過來，她的車就在一邊，所以立馬按喇叭提示，但發現來不及了，所以直接從自己的車上出來，門也沒關、錢包也落在上面了，想也不想就上前追那孩子，連喊不要跑！不要跑！朱咪咪憶述時亦連呼：「我真的被嚇死了！」

過馬路真係要拖實小朋友！（圖片來源：視覺中國）

所幸的時候，小孩最終躲過了巴士，朱咪咪稱：「男童閃過巴士，跑得很快，身影在拐彎處消失，我始終沒有捉住他。之後回頭去找那個老婆婆，她說這孩子是一個自閉症孩童。」朱咪咪一聽更覺得被嚇到了，還說以後這樣特殊的孩子，可不能由一個老人來照顧。

好彩冇事咋！（圖片來源：視覺中國）

朱咪咪不時都會參加慈善活動，又經常為長者表演，甚至送老人家餅乾和派米等。如今更見義勇為，為他人著想，這樣的朱咪咪，的確很值得我們喜歡。