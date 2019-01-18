【皓鑭傳】踢走黃心穎《丫鬟大聯盟》　年卅晚起翡翠台周播7集

由吳謹言、佘詩曼、秦嵐等主演的《延禧攻略》，去年橫掃兩岸三地被封為「劇王」，收視報捷後更殺出國外，版權賣出至多個國家，連日、韓等劇迷追睇配音版。自內地視頻網站愛奇藝宣布，將於本周六（19日）播出同樣由吳謹言及聶遠主演的《皓鑭傳》，香港劇迷都要為如何追睇劇集而煩惱。《01娛樂》收到確實消息，TVB為搶播《皓鑭傳》而將農曆年檔期重新布陣，除了《皓》劇外更有兩部新劇播出。

吳謹言去年憑《延禧攻略》爆紅，想不到幾個月後再有新劇與香港觀眾見面。（網上圖片）

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《皓鑭傳》因內地延播 TVB首播日期一拖再拖

《皓鑭傳》將緊接《守護神之保險調查》，於2月4日（年三十晚）起在晚上8時30分播出粵語配音版，劇集更會安排一周播7集，星期一至五播出一集，周六則一連兩集，並會安排翡翠台和myTV SUPER同步播放。而早已拍好的賀歲劇存貨，由黃心穎、洪永城以及湯洛雯主演的《丫鬟大聯盟》則會讓路。回顧往年，TVB都會以自家製作喜劇接棒賀歲檔期，包括《初五啟市錄》、《公公出宮》、《王老虎搶親》等，乍看今次TVB為搶盡話題，《丫鬟》無奈做「棄子」，但據了解，其實TVB原本計劃安排於去年11月緊貼愛奇藝播放《皓鑭傳》，惟內地首播日期一拖再拖，結果變成今次這個安排。

新年睇《丫鬟大聯盟》氣氛會開心啲？（資料圖片）

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《如懿傳》年三十晚首播 6日播18集

《皓鑭傳》外，另外有兩套新劇將於翡翠台首播，先講深夜時段。近年每逢新春期間，TVB都會安排深夜時段重播劇集對上一年的大熱劇集，2017年有《一屋老友記》，2018年則是《不懂撒嬌的女人》，今年將安排播放薛家燕主演的《燦爛的外母》，但每晚播出前，亦即現時播放《蓋世豪俠》的時段，會先播放周迅主演的內地劇集《如懿傳》，並由年三十晚至初五（2月4日至9日晚）特別安排一連播放三集，之後則如常每晚一集，意味黃金時段的劇集，會由《皓鑭傳》的「戰國時代」一下子跳進《如懿傳》的清代。

《如懿傳》內地收視不如《延禧攻略》理想，一連播三集又有否幫助？

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百分百TVB製作劇集或只剩《開心速遞》

另一方面，晚上7時內地劇時段，翡翠台亦有新劇上演，由胡冰卿、張丹峰等主演的《獨孤天下》，會在下周五（25/1）播畢的《三國機密之潛龍在淵》之後首播，《如》劇以及《獨》劇早於MyTV Super全劇上架，是首度安排在免費台播出。因為上述安排，意味翡翠台在農曆新年之後，黃金時段播放的5套劇中，會播3套內地劇，而剩餘的兩套劇，《荷里活有個大老千》是TVB和星王朝合製，言即，《愛‧回家之開心速遞》將會是這個時期唯一百分百由TVB製作的劇集。《01娛樂》向TVB查詢《皓鑭傳》播映消息，對外事務部回應：「節目安排有待公布。」

《獨孤天下》同樣是大女劇，題材與另外兩檔劇撞到正。（網上圖片）

晚上七時《獨孤天下》

晚上八時《愛‧回家之開心速遞》

晚上八時三十分《皓鑭傳》

晚上九時三十分《荷里活有個大老千》

晚上十一時五十分《如懿傳》（年三十晚至初五一連播三集）