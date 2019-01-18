【向佐郭碧婷戀情】細數向華強之子情史　同Race黃婉佩交往最耐

即時娛樂
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向佐作為娛樂大亨向華強的兒子，一直都非常努力，靠習武練就一副好身材，高大多金又上進，身邊自然不乏女生圍繞，不過就曝光的戀情來看，向佐的情史都不算太豐富，當中交往最長的要數前女子組合2R成員黃婉佩（Race）。

向佐曾經同年長自己兩歲的Race拍拖3年，可惜最終未能修成正果。近年向佐都在內地發展，中港兩邊走，同Race分手之後，2015年便同內地演員王秋紫撻著，還贈送過百萬鑽石錶予對方，不過王秋紫本身已經離過婚，同前夫育有一女，加之當男友是人肉提款機，用了向佐很多錢，令向太不滿，最終斬斷情根。但同年向佐亦有搭上香港模特兒袁紫僑（Coco），不過都以分手告終。

點擊下圖看向佐歷屆女友：

去年12月初，向佐被拍到同內地演員王可如一齊shopping，畫面中向佐非常體貼，女方試鞋時他亦蹲在一旁，給予一件，其後還主動付款，不過向太在節目《最美的時光》中就予以否認，稱兩人拍了半年戲，女方到港都應該招待下。

1994年出生的王可如畢業於中央戲劇學院，在馮小剛執導的電影《芳華》中扮演小芭蕾，同向佐在杜琪峰執導的新戲《追夢男女》中有過合作。

如今向佐間接承認同郭碧婷拍拖，更獲向太首肯，真是恭喜兩人！

王可如作為一個新人演員，出道短短兩年便可以同馮小剛、杜琪峰這樣的大導演合作，機會實屬不錯。（微博圖片）

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