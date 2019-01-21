【超慳錢婚禮】澳洲夢幻婚禮2千元搞掂　準新人結婚不用為錢煩

在香港生活人人面對土地問題，到了適婚年齡的男女就更加辛酸，買樓上車遙遙無期，結婚亦要用上大筆儲備，酒席、婚紗、結婚相通通都是錢，但平平地旅行結婚，莫說新娘子未必願意，雙方家長更隨時因此而感到不快。Netflix節目《超慳錢婚禮》就介紹各種最便宜的婚禮，其中有一對新人在澳洲結婚，埋單不用2000元港幣，下文為大家娓娓道來。

在澳洲諾福克島結婚，基本上只需要付出註冊費用。（網上截圖）

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在陽光海灘下，舉辨一個夢幻婚禮，相信是不少新娘子的夢想，不要以為這些是有錢人的專利，其實在澳洲結婚可以相當便宜。Netflix節目《超慳錢婚禮》的一對準新人札克及艾蜜莉，二人同居8年，育有一名兒子，覺得是時候拉埋天窗，但因為沒有太多儲蓄，所以婚禮慳得就慳，而他們居住在距離澳洲東岸2小時航程的諾福克島，該處是世界最美島嶼之一，正好舉辦一個露天的海灘夢幻婚禮。

世界最美麗島嶼之一作為婚禮背景。（網上截圖）

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諾福克島四面環海，居民可以出海捕魚作食物。（網上截圖）

咁大條魚在當地其實很平常。（網上截圖）

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當地四面環海，等於是有著無盡的海鮮自助餐，平日出海捕魚作為食物，現時婚禮的主食也是以海鮮為主，而每家每戶後園也有著農場，種植了各樣農作物，自給自足的生活，加上島上居民大多互相認識，婚禮所需用品，由蔬菜水果、蛋糕、甜品，以至新娘化妝，鄰居也免費幫他們辦妥，當作結婚禮物，當然居民出席婚宴亦不用再做人情，而一對新人唯一要付出的使費，只是註冊結婚的費用約2000元港幣。如此便宜可以有一個如此難忘的婚禮，只要到澳洲就有機會實現。

婚禮儀式簡單而隆重，一對新人充滿幸福笑容。（網上截圖）