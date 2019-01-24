新加坡藝人馮偉衷軍事演習受傷身亡　女友胡佳琪：來生一定做夫妻

新加坡男藝人馮偉衷日前在服兵役期間意外受傷，搶救無效不治，於昨晚（23日）逝世，終年28歲。馮偉衷於1月初前往紐西蘭懷烏魯（Waiouru）訓練區，參加代號「霹靂戰士」（Thunder Warrior）的軍事演習，在維修155mm榴彈炮車期間，炮管下降被意外壓傷胸腹，之後由直升機送往醫院搶救，經過三次手術情況仍然危殆，4日後重傷不治，不幸離世。

新加坡國防部證實該消息，並會就此展開調查。

90年出身的馮偉衷在新加坡人氣頗高，所屬公司新傳媒在其離世後也向其家人表示慰問。（IG圖片）

馮偉衷外表陽光帥氣，演技不俗，是新加坡「新傳媒八公子」之一，很多劇集中都會有他的身影，在當地人氣頗高。他曾獲得第21屆紅星大獎「最佳新人」殊榮，以及第22屆紅星大獎「十大最受歡迎男藝人」，事業正處於上升期，前途無可限量，可惜生命就此終止，令大家深表惋惜，許多藝人亦在社交平台貼文，非常痛心。

馮偉衷每年都有多套劇集播出，集帥氣同演技於一身，相信未來會有更多、更好的發展機會，但卻意外離世，實在可惜。（IG圖片）

此外，馮偉忠有一位交往多年的女朋友胡佳琪，兩人同為新傳媒公司旗下藝人，先後在2015年的劇集《虎媽來了》、《長輩甜心》中合作，。面對男友的離世，胡佳琪悲痛不已，在IG Story連續貼出76個動態，痛訴「我的世界就這樣，不見了。」並上載幾十張照片，細數二人戀情的點滴，由相識到拍拖、第一次一齊旅行等等，令人心酸。

馮偉衷的離世，令女友吳佳琪悲痛不已，在IG上載多張照片同短片，回憶兩人的過去。（IG圖片）

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據胡佳琪雙胞胎姐姐胡佳嬑的貼文透露，馮偉衷原本計劃在31歲時迎娶胡佳琪，二人也打算結婚之後才公開戀情，哪知世事無常，從此陰陽兩隔。胡佳琪在IG上載於病床前握住馮偉衷手的照片，連問四個「為甚麼」，隨後寫到：「這一生沒有福氣當你的妻子，我們來生一定要當夫妻，永遠愛著你，請你一路走好，多多發夢來找我，懂嗎？我們來生見。」言語間充滿傷心與不捨。

在此，願馮偉衷一路好走，Rest In Peace。

面對馮偉衷離世，胡佳琪心情沉重悲痛，難以接受，希望來生與對方做夫妻。（IG截圖）

胡佳琪雙胞胎姐姐胡佳嬑在IG透露馮偉衷計劃在31歲時迎娶胡佳琪。（IG截圖）

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