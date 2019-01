成龍自傳簽名會大受歡迎　再談被外媒狠批：我做到了真誠面對過去

作為著名的武打演員,成龍不但在華語影壇享負盛名,在國際上也有非常高的地位和知名度。上個月他的首部自傳《成龍:還沒長大就老了》英文版在全球發售(中文版於2015年4月出版),雖然他在新書中分享的過往點滴引起軒然大波,但日前他專程飛到紐約宣傳新書時,依然吸引了大批粉絲捧場,可見成龍在美國依然大受影迷歡迎。

成龍日前在紐約舉行新書簽名會,大批影迷到場支持。(視覺中國)

成龍從影數十年來經典作品無數,他憑着雜耍般的武打風格、充滿喜劇感的動作而受到一代又一代的影迷追捧。2016年他更獲奧斯卡金像獎終身成就獎,不過功成名就的背後他也犯過不少錯誤。成龍在自傳中回顧60多年高低起伏的人生,除了分享童年時期學藝的經歷和在電影界的發展之外,他還自揭黑歷史,當中不少篇幅提及自己曾經奢侈放縱的生活方式,以及舊愛鄧麗君和現任太太林鳳嬌。但他在書中的「坦誠相告」,就被外國傳媒批評他是「渣男」,更有報道將成龍提及的關於出軌、嫖娼等事放大來說,甚至引用書中的「I really was quite a nasty jerk」(我真的是個討厭的混蛋)作為標題。

成龍的自傳英文版上個月在全球推出,他在書中回顧過去的點滴,還提及黑歷史,但就被外媒批評。(視覺中國)

但成龍接受訪問時就表示決定將自己所做的錯事和盤托出,其實是為了審視過去的錯誤,同時告誡身邊的人不要重蹈覆轍。對於英文版自傳惹來爭議,他亦坦言:「它們是斷章取義,我怕,我就不會去說。我做任何事情問心無愧。今天我做任何事情,我的目的就是教人向上,不要犯我曾經的錯誤。我不去研究人家怎麼批判我,我每天睡覺睡的着,反而是有些批判我的,出於自私的目的去批判,他睡不着。」

成龍在書中分享自己電影路上的經歷,更談及當年放縱的生活方式。(微博圖片)

成龍日前在美國舉辦新書簽名會,大批影迷從世界各地趕到當地,有的粉絲為了能夠見到他一面,甚至冒着嚴寒在書店外通宵排隊,只為見偶像一面。見到這麼多粉絲支持自己,成龍在簽名會後都有在微博Post了多張合照,還發文表示感謝:「謝謝大老遠從世界各地趕來紐約的你們,希望#NEVER GROW UP#裡的故事給你們帶來歡樂之餘,也能帶來一點思考。看到你們熱情的笑臉,天氣都顯得沒有那麼冷了。這次來紐約收穫很多,我愛你們!」提到外國傳媒對英文版自傳的批評,他表示:「國外媒體都用extremely honest來形容這本書,是的,我不敢說這是一本多麼厲害的書,但起碼我做到了真誠面對過去,真誠分享故事。」

成龍在微博發文感謝冒住嚴寒到場的粉絲,他還上載多張與影迷的合照。(微博截圖)

不論外界對成龍是讚揚還是批評,他依然深受國外影迷喜愛,他在電影上的成就的確成績斐然,但對於他在自傳中所展現的「真誠」,就有網民質疑他絕口不提女兒吳卓林,根本算不上真誠:「為什麼沒有提女兒呢」、「吳卓林的事有無寫入本書度呢大哥」。

成龍表示有影迷一家三代都是他的影迷,並在20年前年幼時曾一起合影,如今已經是三十歲的大男人了。(微博圖片)