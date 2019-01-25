【以團之名】20歲參賽者疑爆黑幕　劉子瑞無有怕：不是老子慫

內地男子選秀節目《以團之名》自播出以來風波不斷，繼選手被批實力參差不齊之外，近日就有參賽者公然在個人社交網站抱怨節目有問題，導致自己零鏡頭，話中有話掀起網上熱議。

作為今年首個播出的男偶像選秀節目，《以團之名》一開播受到極大關注。但參賽者的實力的確令人咋舌，皆因他們無論在歌藝還是舞藝上均在低水平，搞到身為導師的selina（任家萱）都睇到目瞪口呆，幾乎個個都被給予低分，可見質素到底有幾差勁。

selina的表情已經有晒答案。（網上圖片）

選手實力參差不齊。（網上圖片）

近日《以團之名》就播出第二集，其中一名來自「1CM領譽」娛樂公司的練習生劉子瑞就公然在個人社交網站對節目抱怨：「就沒鏡頭唄！」疑似不滿節目組惡意剪輯導致他無畫面。之後他就立即刪除該則貼文，反而另寫一則貼文：「不是老子慫，有個詞叫做和諧。」看似在補鑊。但他這個舉動就被廣大網友批評，認為他無實力憑甚麼要求有鏡頭，何不利用更多時間去提升才藝。

劉子瑞話中有話暗示節目有黑幕。（網上圖片）

疑似不滿節目組惡意剪輯導致無畫面（網上圖片）

除了劉子瑞受熱議之外，另一同為「1CM領譽」練習生的胡彬同樣被指責。有網民踢爆他同網紅「木汁」拍拖，事件更愈傳愈烈。事後他就發聲明澄清這一切都是虛假消息，但過不了多久他就在個人社交網站承認戀情：「嗯！這個我承認的確復合，真的不會否認。」前言不對後語令廣大網友更覺得《以團之名》的參賽者個人質素十分有問題，根本就是一班自編自導的戲精，對節目極為失望。

胡彬因為前言不對後語而受指責。（網上圖片）