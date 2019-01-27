【BLACKPINK演唱會】Jennie谷胸上陣　學廣東話：我們會回來的

BLACKPINK昨晚（27日）在香港舉行了首次演唱會《BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] 》，今次也是由Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa組成的BLACKPINK首次在香港表演，所以吸引了大班BLINK（BLACKPINK 粉絲）捧場，令BLACKPINK在亞洲國際博覽館 Arena舉行的演唱會全場爆滿，可見她們人氣高企。

BLACKPINK在晚上7時15分左右以大熱歌曲《DDU-DU DDU-DU》開場，4位都穿上了以粉紅、白色為主的團體服飾，型格又可愛。之後更用廣東話和大家打招呼：「大家好！我們是BLACKPINK！」而成員Jennie更加可愛地在自我介紹時口誤說錯成：「我們是Jennie。」台下BLINK見到成員們一直努力說廣東話也紛紛大叫，熱情地去回應。Jisoo就大叫：「好掛住你們！Let’s have fun tonight！」

BLACKPINK昨晚完成香港演唱會。（Live Nation提供）

在演唱會上，BLACKPINK各位成員也落力地表演出個人舞台，Jisoo就率先全在以閃球組合而成的車輛上登場，之後就由Lisa以個人舞蹈表演接力，再由Rosé深情地唱出《Let It Be》，最後就由Jennie唱出自己的個人歌曲《SOLO》。Jennie在唱《SOLO》時更谷胸上陣，換上了一條貼身低胸銀色短裙，令Jennie不時也要轉身整理上衣，以免滑落。

Jennie展示豐滿上圍，令BLINK大飽眼福。（網上圖片）

之後BLACKPINK就再次合體，為大家接連地唱出了多首熱門歌，包括和Dua Lipa合作的《Kiss and Make Up》、《So Hot》、《Playing with Fire》等等。成員繼續在會上大曬廣東話，先由Jisoo說：「我今日真係玩得好開心！」到Rosé向BLINK賣口乖，表示：「你們是最好的！」Jennie天加用廣東話和台下的BLINK互動，問大家：「你們掛不掛住我們？」之後待台下BLINK答畢後就回應：「我們也好掛住你們！」

BLACKPINK盡展渾身解數，為BLINK送上精彩演出。（Live Nation提供）

正當大家以為他們只會這些基本韓星必說的廣東話時，她們還有準備更多，讓大家都十分驚奇。Jisoo先用廣東話問BLINK：「Lisa跳舞好不好看？」之後由Rosé再問：「我們跳得好不好？」當Jennie用英文表示只有最後2首歌時，Lisa就可愛地扁嘴用廣東話表示自己：「我好唔開心呀！」Jisoo就回應指：「我們會回來的！」Lisa更說：「BLINK我地永遠一齊！」為了一場香港演唱會學習了這麼多廣東話，BLACKPINK果然十分照顧香港的粉絲，難怪得到大家的支持。最後BLACKPINK在Encore時段再之唱出了《DDU-DU DDU-DU》和《Stay》去為今次的演唱會劃上句號。

第一次來港演出，當然要同全場BLINK大合照啦！（Live Nation提供）

Lisa似乎鍾情香港美食，特意在火鍋店留倩影。（網上圖片）

重溫BLACKPINK香港演唱會盛況（網上圖片）