【SKY Castle】收視破紀錄帶摰人氣　廉晶雅等演員即成搶手貨

近日最Hit韓劇必定是JTBC電視劇《SKY Castle》（港譯：天空城堡），皆因《SKY Castle》收視高達23.216%（韓國收視統計機構AGB），成為韓國史上最高收視的收費電視劇。《SKY Castle》原定上星期六（26日）播出大結局，惟JTBC轉播亞洲盃韓國隊賽事，因此延至昨天（2月1日）才播出《SKY Castle》，韓國足協更在Instagram向受影響的《SKY Castle》劇迷道歉，可見《SKY Castle》在韓國極受歡迎。 一部劇集的成功，必然不只是電視台得益，《SKY Castle》的演員和周邊商品也人氣急升，甚至有人因為《SKY Castle》一劇，事業更上一層樓。

《SKY Castle》將於明天播出大結局，在韓國影響力仍不減。（網上圖片）

廉晶雅有望奪「百想」視后

廉晶雅的演技早已獲得韓國觀眾肯定，曾兩奪「百想藝術大賞」電影部門女子最優秀演技獎，以及青龍電影獎最佳女配角。今次《SKY Castle》廉晶雅用爐火純青的演技，傳神演繹韓瑞珍/郭美香對女兒的愛護，對奶奶的敬畏，對外界的威嚴等，成功征服一眾劇迷，不少網民更認為廉晶雅有望勇奪本年度「百想藝術大賞」電視部門女子最優秀演技獎。

廉晶雅會否憑《SKY Castle》榮登百想視后？（網上圖片）

尹世雅與金炳哲成為廣告寵兒

廉晶雅在《SKY Castle》固然非常出色，而飾演雙胞胎父母的金炳哲與尹世雅同樣大放異彩，近日兩人最令觀眾拍案叫絕的一幕必定是尹世雅決意與金炳哲離婚，帶着子女離家出走，令金炳哲要愁眉苦臉煮即食麵果腹度日，有即食麵廠商對金炳哲吃即食麵悽慘的表情大為動容，於是邀請他和尹世雅成為即食麵代言人，一躍成為廣告商寵兒！

就是這場吃麵戲份，令金炳哲成為即食麵代言人。（影片截圖）

金炳哲因為一場食即食麵戲份，獲即食麵廠商垂青擔任代言人，與尹世雅齊齊拍廣告搵真銀！（網上圖片）

年輕演員邀約不斷

《SKY Castle》雲集廉晶雅、尹世雅、鄭俊浩、金瑞亨等實力派演員，而年輕演員如「藝瑞」金惠允、「藝彬」李智元、「慧娜」金寶拉、「宇宙」澯熙@SF9等也逐漸受到大家關注，所以各大綜藝和電台節目也開始邀請眾《SKY Castle》年輕演員擔任嘉賓，包括KBS《Happy Together 4》和《樂童音樂家李秀賢的提高音量》，澯熙所屬組合SF9也乘着氣勢於二月推出新作，可見《SKY Castle》帶動年輕演員們增加曝光率。

金寶拉等年輕演員因《SKY Castle》而知名度大增。（網上圖片）

《SKY Castle》的年輕演員獲邀擔任《Happy Together 4》嘉賓。（影片截圖）

「藝瑞」金惠允獲經理人公司青睞

一眾《SKY Castle》主要演員之中，只有金惠允是自由身演員，各大經理人公司均對金惠允虎視眈眈，最終金惠允選擇與《SKY Castle》的製作公司，金來沅、池珍熙、申成祿等人所屬的HB娛樂簽約，值得一提的是「慧娜」金寶拉也屬HB娛樂，兩位在《SKY Castle》是死對頭，戲外就成為了好同事。

《SKY Castle》演員中，只有金惠允是自由身演員。（網上圖片）

金惠允（左）和金寶拉戲裡鬥個你死我活，戲外關係反而甚為要好，現在兩人更成為同門藝人。（網上圖片）

「藝瑞溫習間」訂單急升

不單是《SKY Castle》演員發過豬頭，就連在《SKY Castle》出現過的周邊商品也供不應求。在《SKY Castle》中，廉晶雅為了能令金惠允專注溫習，於是訂製狹窄的溫習間，裡面只有書桌、檯燈和椅子，而該溫習間在韓國市面有售，售價達245萬韓元（約1.7萬港元）。《SKY Castle》播出後，該溫習間的訂單隨即急增。《SKY Castle》本意是諷刺不良學習風氣，但這種溫習間卻因《SKY Castle》而盛行，相信大家也意想不到。

金惠允身後的溫習間深受觀眾歡迎。（網上圖片）

「藝瑞溫習間」訂單即時急增，究竟是好事還是壞事？（網上圖片）

回味《SKY Castle》精彩劇照