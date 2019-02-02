【3日2夜】女神陳詩欣公開認愛　男友原來係城中筍盤！

現年26歲的陳詩欣（Eunice）憑《3日2夜》成功彈出，更成為收視女神。她日前就被踢與一名四眼男在嘉年華手拖手，事後她就在IG大方post甜笑靚相並回應指：「覺得自己很幸福感恩！」默認戀情。女神封盤，相信有不少宅男心碎，但究竟四眼男到底何方神聖，何以成功收服女神？

對於新戀情，Eunice接受《香港01》訪問時就透露二人在上年認識，戀情開始冇耐。被問最欣賞男友哪方面，她就甜笑指：「我覺得成熟、穩重加孝順父母係好緊要，咁佢所有嘢都…呢三樣嘢都符合咗個要求，而且興趣差唔多，自自然然就一起。（會唔會拍少啲《3日2夜》？）唔會，反而拍多啲。佢一開始就知我係做娛樂圈，都知我成日要飛、成日都要拍嘢同工作，同埋都知我好鍾意做呢行，所以都好支持我。（新年會唔會去對方屋企拜年？）應該唔會喇，因為新年都有嘢做，自己屋企都未必有時間去拜年。」

戀愛消息一出，令不少宅男心碎！(IG圖片)

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至於怕不怕公開戀情會流失fans，Eunice就坦言：「唔怕，咁佢哋鍾意我一定係因為我有值得人哋鍾意嘅地方，唔會因為我拍咗拖就唔鍾意詩欣。同埋我依家拍拖都係一件好正常嘅事，我都廿幾歲啦。我同我男朋友依家都專注在工作上，而且我嚟緊都會派新歌同有新嘅《3日2夜》。（男朋友從事邊行？）佢係圈外人，唔好嚇親佢，要保護愛苗。」

夠贍搶女神，就預咗俾人起底！（設計對白）（IG圖片）

雖然Eunice不想公開男友身份，但其實這名四眼男名字叫陳爾正，英文名叫Joshua。大Eunice一年的他，在傳統名校──聖保羅書院（St. Paul's College，Hong Kong）畢業後，就去了世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion）升學，是名副其實學霸，現時是活動創辦人兼世界級Party搞手。Joshua曾接受《Sky Finance Channel》訪問時透露自己畢業後與朋友先為蘭桂坊的酒吧找表演者和DJ，慢慢地再把自己與朋友坐落於觀塘破舊工廠大廈的Band房，改造成為獨立音樂表演場地Hidden Agenda（HA）。

圖中，都算係斯斯文文！(FB圖片)

圖右2，一表人才！(FB圖片)

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據知，雖然Hidden Agenda曾榮獲Time Out Magazine（HK）評為本地最佳演出場地。但多年來受到政府打壓，除了收到地政總署的警告信，更有食物環境衛生署人員到HA會址放蛇，指負責人涉嫌違規經營。2018年1月，他們再將新場所命名為This Town Needs，名稱取自在港獻唱時被捕的樂隊TTNG（This Town Needs Guns）。他們除了邀請不少本地的知名樂隊，譬如Supper Moment、觸執毛、ToNick、My Little Airport等，在此表演。他們更會在世界各地邀請不同的DJ和Band來港表演，例如英國金屬核樂團While She Sleeps、 台灣樂團晨曦光廊和日本樂隊E N V Y等等。男方未到30歲，已開始創業，看來前途無限呀！

2年前仲接受過訪問添！（網上截圖）