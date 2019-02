【3日2夜】女神陳詩欣公開認愛　男友原來係城中筍盤！

現年26歲的陳詩欣(Eunice)憑《3日2夜》成功彈出,更成為收視女神。她日前就被踢與一名四眼男在嘉年華手拖手,事後她就在IG大方post甜笑靚相並回應指:「覺得自己很幸福感恩!」默認戀情。女神封盤,相信有不少宅男心碎,但究竟四眼男到底何方神聖,何以成功收服女神?

對於新戀情,Eunice接受《香港01》訪問時就透露二人在上年認識,戀情開始冇耐。被問最欣賞男友哪方面,她就甜笑指:「我覺得成熟、穩重加孝順父母係好緊要,咁佢所有嘢都…呢三樣嘢都符合咗個要求,而且興趣差唔多,自自然然就一起。(會唔會拍少啲《3日2夜》?)唔會,反而拍多啲。佢一開始就知我係做娛樂圈,都知我成日要飛、成日都要拍嘢同工作,同埋都知我好鍾意做呢行,所以都好支持我。(新年會唔會去對方屋企拜年?)應該唔會喇,因為新年都有嘢做,自己屋企都未必有時間去拜年。」

戀愛消息一出,令不少宅男心碎!(IG圖片)

至於怕不怕公開戀情會流失fans,Eunice就坦言:「唔怕,咁佢哋鍾意我一定係因為我有值得人哋鍾意嘅地方,唔會因為我拍咗拖就唔鍾意詩欣。同埋我依家拍拖都係一件好正常嘅事,我都廿幾歲啦。我同我男朋友依家都專注在工作上,而且我嚟緊都會派新歌同有新嘅《3日2夜》。(男朋友從事邊行?)佢係圈外人,唔好嚇親佢,要保護愛苗。」

夠贍搶女神,就預咗俾人起底!(設計對白)(IG圖片)

雖然Eunice不想公開男友身份,但其實這名四眼男名字叫陳爾正,英文名叫Joshua。大Eunice一年的他,在傳統名校──聖保羅書院(St. Paul's College,Hong Kong)畢業後,就去了世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院(London College of Fashion)升學,是名副其實學霸,現時是活動創辦人兼世界級Party搞手。Joshua曾接受《Sky Finance Channel》訪問時透露自己畢業後與朋友先為蘭桂坊的酒吧找表演者和DJ,慢慢地再把自己與朋友坐落於觀塘破舊工廠大廈的Band房,改造成為獨立音樂表演場地Hidden Agenda(HA)。

圖中,都算係斯斯文文!(FB圖片)

圖右2,一表人才!(FB圖片)

據知,雖然Hidden Agenda曾榮獲Time Out Magazine(HK)評為本地最佳演出場地。但多年來受到政府打壓,除了收到地政總署的警告信,更有食物環境衛生署人員到HA會址放蛇,指負責人涉嫌違規經營。2018年1月,他們再將新場所命名為This Town Needs,名稱取自在港獻唱時被捕的樂隊TTNG(This Town Needs Guns)。他們除了邀請不少本地的知名樂隊,譬如Supper Moment、觸執毛、ToNick、My Little Airport等,在此表演。他們更會在世界各地邀請不同的DJ和Band來港表演,例如英國金屬核樂團While She Sleeps、 台灣樂團晨曦光廊和日本樂隊E N V Y等等。男方未到30歲,已開始創業,看來前途無限呀!

2年前仲接受過訪問添!(網上截圖)