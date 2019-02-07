【年初三】鄧月平喜愛鄉下民風淳樸：香港應該遇唔到呢啲事

鄧月平用身體語言做了一系列賀年標語。她解釋說，這個代表「肉」字。（梁碧玲攝）

農曆新年期間，家家戶戶都會拜年，與親朋戚友相聚，又或是回鄉見一見長輩。鄧月平亦都不例外地，今年也跟公司請了假回鄉探親。她說：「我今年同公司請咗個大假，返鄉下探親，同公公婆婆爸爸媽媽一齊睇雪。」

攝影：梁碧玲

場地：Max Art Place 503 Studio

鄧月平會同表哥表弟落溪間捉蝦蟹，真係令人羨慕。（梁碧玲攝）

鄧月平說，她的鄉下是一個位於重慶的真正鄉郊地方，她的平常活動竟然是親親大自然般，在溪邊捉蝦蟹。「我鄉下係一個好反璞歸真，好正嘅大自然。我好鍾意同我啲表哥表弟喺個田度跑，同埋去摘菜、爬樹。係咪好唔襯我形象呢？返到去就可以同啲表哥表弟原野奔跑，同埋因為鄉下所有人都好純真，家家戶戶都係打開大門。每逢經過一啲門口，就算我唔記得佢哋係邊個，都會嗌得出我個名：『喂，阿平，入嚟食飯吖。』咁樣，好正㗎。香港應該遇唔到呢啲事。」

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她說笑道：「如果喺香港，你遇到呢啲事，突然有人叫你入屋食飯，你就要小心啲啦。」不過，她亦解釋道，其實鄉下的隔離鄰舍只是「由細睇住佢大」，並非因為有看過她的電影作品。「我公公知，婆婆知，一啲比較熟嘅親戚知，唔熟嘅其實都唔會特別講起，都係話『打份工』咁。」

鄧月平話新年最想逗「蛋哥」鄭丹瑞封利市。（梁碧玲攝）

「雖然而家未到新年，但係我第一個就諗起旦哥，我決定要去佢度拜年。旦哥呢封利市就一定要逗嘅，哈哈。」至於為甚麼呢？她即回答說：「意頭好囉！」為甚麼「旦哥」代表好意頭？她卻反問記者：「旦哥喎，意頭唔好咩？」相信她的意思是「從好福氣或是有才的長輩手中接過紅包，就能沾到好運」。

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