台灣YouTuber分享印度式過年大法　潮迎新歲要靠火燒頭髮

這幾天大家都沉醉在農曆新年的喜慶氣氛中，去完親友家拜年﹑吃吃糕點後，又到電影院看個電影。雖然香港是一個華洋集處、中西文化交融的社會，但其實很多過年的傳統習俗我們仍然會遵守的，例如新年要穿新鞋新衣﹑過年前要剪頭髮和年廿八要大掃除等。

如果長居外地工作的人，沒有家人在身邊，而外地又不是過中國傳統新年的話，又怎樣可以感受到過年的氣氛呢？人稱「印度尤」的YouTuber兼駐印度特約記者尤芷薇，便在過年期間，跟我們分享了她客居異鄉時，如何迎接農曆新年。

本身是駐印度特約記者的印度尤擁有一個Facebook Page叫「印度神尤遊印度」，她自2012年起居於印度，最近她就分享片段，向網友介紹印度式理髮跟購物。（Youtube）

印度尤分享了兩段短片，第一段是帶男性友人去當地體驗當地現在最流行的印度火燒式理髮。首先，她給髮型師一張示意圖，叫對方為朋友剪黃曉明的髮型，但他們後來發現髮型師根本沒有認真看那張圖片。應該開始有點擔心了吧？之後的洗頭﹑剪髮和剷青，跟平常去理髮一樣。戲肉來了，火燒頭髮！即是什麼呢？竟然是用蠟燭點火然後直接引到頭髮裡燒，然後一邊用梳子梳理一下。

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另外，印度尤又帶朋友去shopping置裝。原來印度人一般都不喜歡買成衣，會選擇到布料店定製衣服，因為這樣竟然會比購買成衣更便宜！而且當地人喜歡親力親為，自己挑選布料款式，挑好布料後，就可以選自己喜愛的樣式訂做。但店內的布料五花八門，一不小心，就會像印度尤一樣跌入選擇困難症的陷阱。四至五天後，衣服便做好了。

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