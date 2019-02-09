【皓鑭傳】亞視版本要趙姬雪地產子　神劇有勁多好戲之人加持

鮑起靜當年飾演趙姬時，只係入行5年左右。

《皓鑭傳》講述趙國御史之女李皓鑭（吳謹言飾）、商人呂不韋（聶遠飾）以及喺趙國做人質嘅秦王孫（茅子俊飾）三人之間故事，而李皓鑭嘅歷史原型，相信大家都應該知道就係秦始皇之母趙姬。雖然對於趙姬嘅種種，《史記》並未有太多嘅記載，但喺過往無論喺大台所拍嘅《尋秦記》、抑或內地嘅《秦時麗人明月心》、至未播出街的《巴清傳奇》都一定會有趙姬蹤影。

劇中趙姬同呂不韋以夫婦相稱。

至於第一位飾演趙姬嘅演員，原來係鮑起靜。1986年由亞視製作嘅《秦始皇》長達63集，劇中鮑姐飾演嘅趙姬善於舞蹈，亦同樣係會遇上已故藝人黃偉飾演嘅呂不偉，但唔同嘅係趙姬雖已懷上呂不偉嘅骨肉，但呂不偉為家族利益，而將趙姬連人帶B送贈予喺趙國做人質嘅秦莊襄王。愛夫心切嘅趙姬，喺別無他選下嫁入秦家……最正嘅係嬴政竟然係喺逃難時，於雪地出生，而見證呢件事嘅除有秦莊襄王之外，仲有呂不偉，劇情一絕。

大家認唔認到飾演秦莊襄王嘅係魯振順！

鮑姐於79年加入麗的電視，其後轉投亞視，拍攝《秦始皇》時為37歲。如果以年齡計有的話，比起飾演過趙姬呢個角色嘅吳謹言同姚瑩瑩都要年長一截，但鮑姐喺劇中無論係少女定皇后都剛剛好，同呂不韋嘅奸情戲，亦都十分出色。再加上劇集有胡楓、米雪、馮寶寶、劉松仁等人，令劇集被喻為亞視神劇之一。