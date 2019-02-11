【1+1+1】車婉婉分享育兒心得　探討新手爸爸三大必經心態

或者是因為網絡討論區「親子王國」的迅速發展，近年香港出現了不少育嬰心得的討論議題，就連電視節目都湧現大量親子相關的題材，並獲得空前成功。尤以香港為例，例如？TVB劇集《BB來了》、真人騷《沒有起跑線？》、ViuTV的《超級奶爸》等等，然而大部分都將重點放在媽媽和子女身上，例如產前產後的保養、修身、嬰孩的營養、教育以至升學問題，鮮有深討初為人父的「轉變」。

近日由車婉婉主持的無綫節目《1+1+1》的第一集，就罕有地邀請了三位人父分享一下新手爸爸的心態，其中三種生活上的轉變，相信各位爸爸一定極有共鳴。

車婉婉今次邀請了黎諾懿、張達倫以及楊潮凱做嘉賓，分享了初為人父的辛酸。（電視畫面）

1）原來呢個係我個女？

相信有後多爸爸都會有一個感覺是－原來面前這個嬰兒，就是我的子／女？原因是對比起媽媽或協助照顧小朋友的人，大部分新手爸爸都較少時間接觸子女，尤其是小孩兩歲以前的時間。自媽媽懷孕開始，胎兒與母親已經是形影不離，再經歷生產的過程，所以對比起父親，母親對子女會更有投入感。至小孩出世後，在現今社會主張餵哺母乳的情況下，父親極其量亦只能協助，再加上香港法例上沒有男士侍產假，即使個別公司有侍產假期，亦只不過三數天。所以在與初生子女瞬息萬變的階段，父親們往往追不上進子女成長的進度，故此出現了這種既陌生，但又非常熟悉的感覺。不過，這種感覺通常都會在孩子2歲後逐漸減少。

楊潮凱對女兒的感覺既熟悉又陌生。（電視畫面）

2）希望有ME TIME

「我同我老婆講，我真係要落街行下。」黎諾懿說。其實自小朋友出世之後，家中的成年人都會將所有注意力放在孩子身上，雖說照顧孩子的過程中會感受到家庭溫暖和家人的愛，但說到底，洗衫、餵奶、煮食、幫小孩子洗澡、與他們嬉戲耍樂、在過程中又要灌輸正確的訊息等等「工夫」都是勞心勞力，尤其是當孩子處於2歲的反叛期（Trouble Two），面對總會說「不」的孩子，父母們更覺頭痛，尤其主要擔任「娛樂大使」的父親角色。所以希望各位偉大的母親亦都明白，父親的「私人時間（me time）」其實非常重要，是一個由日常工作切換至家中父親的角色時極重要的緩衝，哪怕只有一至兩小時。當然，換個角度，所有母親亦應該擁有「私人時間」，在令自己放空的同時，亦為繼續照顧小朋友作一個心靈上的沉澱。

黎諾懿笑言有小朋友之後成功將太太的注意力轉移至小孩身上，反而覺得輕鬆自在。（電視畫面）

3)比太太更覺關係變差

正如上段提到，自孩子出生以後，家長們都將所有專注力放在孩子身上，但這反而影響丈夫和妻子之間的恩蜜時間，尤其在懷孕時期，丈夫會比太太懷孕之前付出更貼心的照料。惟小朋友出世之後，父妻之間的親密感會急速暴跌，除了是因為照顧小朋友之外，亦會因為小朋友的事情而增加拗撬。但看過劇集、電影的人都知道，世上有一種定律是超越虛幻的真實存在，就是，當臨盆時出現狀況，醫生會問一個問題：「如果只能夠保住一個，保大定保細？」超過90%的劇情都會出現以下情況－女人會答：「即使要我死都要生個小朋友。」而男人就會說：「最緊要係保住我太太嘅生命安全。」所以在家庭成員增加之後，夫妻關係轉差，在女性疲於照料小孩子的情況之下，男人會更加有感。

張達倫同仔仔激似樣：

車婉婉：「真係要畀返啲注意力個老公，唔好等佢哋逼爆嘅時候先至去關心佢哋，需要有兩個人相處嘅時間，維繫感情。」（電視畫面）

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