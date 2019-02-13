【沒想到吧】王祖藍跨越4175公里送外賣　家鄉菜令兵哥感動落淚

正所謂「每逢佳節倍思親」，尤其是農曆新年，中國人都總會希望可以回鄉過年，但回鄉，並不是每個人的專利。

最近王祖藍在內地綜藝節目《沒想到吧》就進行了一項超過4000公里的外賣任務，將居住在山東省淄博市的趙玉美媽媽親手做的菜送去黑龍江省伊春市的軍營，從香港出發抵達黑龍江，全程超過4175公里。

從香港出發，王祖藍為跑這趙外賣走了4175公里。（YouTube）

與媽媽一起製作愛心便當

從香港到山東，王祖藍開始與玉美姐一齊製作兒子翟乃超最喜歡的食物，分別有南瓜饅頭、藕炖排骨、炸雞以及最最最喜歡的大鍋全羊，玉美姐說：「他（翟乃超）給他爸爸說，你回家買一只羊，咱們一起吃，他一直想吃這個菜！」

佢哋一齊整愛心料理嘅過程好有家嘅味道：

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王祖藍長途跋涉雪中送暖

做好餸菜之後，祖藍將「外賣」放到保溫箱，先乘車到機場，坐飛機飛抵黑龍江後已是晚上時間，於是他們先乘車到酒店，小睡片刻後再將保溫箱搬上車運至軍營，當時的氣溫是-28度。凌晨6點左右，祖藍終於來到軍營，為了將愛心料理更原汁原味呈上，他決定將包入爐再蒸、入鍋再煮、落鑊再炸。到7點左右，當翟乃超和一班戰友走進飯堂時，祖藍就以參加「飲食節目」為理由，為在場所有兵哥送上愛心料理，炮製驚喜。

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翟乃超感動落淚

其實事前的一切，翟乃超全不知情，直至看見王祖藍的一刻，仍然慒然不知，以為是王祖藍為大家「加餸」。在他品嚐過南瓜饅頭、藕炖排骨、炸雞後，他向祖藍表示找到家嫏的感覺，加上過年期間更加思鄉，直到祖藍告訴他，桌面上的所有都是玉美姐親手烹調的，他才恍然大悟，在吃大鍋全羊的時候，祖藍更播放了玉美姐的視頻，最後翟乃超還是感動到不禁流下男兒淚。其實翟乃超已經有2年時間沒回鄉，即使有過年回鄉的名額，他也讓給一些有家室有兒女的戰友，掩埋自己思鄉之情成就戰友的家人團聚，如今祖藍替媽媽把家中的食物送到面前，心中就是特別的激動。

點擊睇片聽吓玉美姐有咩同阿仔講：

當翟乃超看到視頻中的媽媽，即時忍不住流下男兒淚。（YouTube）