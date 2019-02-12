自爆跟李亞男分開原因　王祖藍感自卑放棄愛情：唔想毀咗佢事業

王祖藍跟李亞男於2015年情人節拉埋天窗，後日就是兩人結婚4周年。今個新年祖藍除了多了新晉導演這個身份，更於過年前當了新手爸爸。日前祖藍接受電台節目《1圈圈 星光背後》時，竟然剖白當年被老婆李亞男拒絕而傷心三年，及後因緣份而重逢再決定在一起的經過，更揚言無懼到內地工作會惹上狂蜂浪蝶，全因有自知之名及信心。

談到跟太太的認識經過，祖藍透露2006年藝人之家認識李亞男，他直言當時決心追求亞男除了因其美貌，祖藍心裏亦很希望有個很乖的伴侶管束自己。縱然二人的條件及背景確實有別，追求亞男也沒有勝算，但王祖藍強調對方好到值得自己去努力：「我有諗過我哋唔襯，佢嗰個年紀，一定係鍾意王力宏嗰種靚仔，點會鍾意我？通常男生唔敢追一個女生係因為怕瘀，冇勝算嘅話，一個男生係唔會追一個女仔，但我覺得佢已經好到一個地步我係唔怕瘀，所以就追佢。」

提及首次被李亞男拒絕時，祖藍自爆當時傷心欲絕：「喊到停唔到眼淚，不過當時都打定輸數。」他續指雖然自己不介意面子，但仍然會傷心，因為真的很喜歡李亞男，加上感覺到對方對自己有意思拍拖，正因為亞男給過自己希望，所以會感到特別失望。

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祖藍表示被亞男拒絕後，兩人三年時間沒有聯絡，但三年後二人卻巧妙地因緣份而再次走在一起，祖藍自覺是神的安排。他透露後來教會有個傳教Trip請兩人去美國，但是自己收到消息後卻非常害怕，直言：「我用咗3年時間忘記佢，但點解又有呢個Trip，我好驚佢喺我面前，又日久生情嘅話，我會死！」所以祖藍就主動找樂易玲小姐，推薦亞男去參加節目《舞動奇蹟》，為的就是想支開她。原本亞男都答應參加節目，但亞男卻因為扭傷腳而要休息三個月不能跳舞，最後就決定跟隨教會去美國：「既然三年嚟大家都喜歡對方，咁就唔係衝動，認識嘅就係真正嘅對方，所以就決定喺埋一齊。」

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被主持人梁泰來問到為何最初兩人不選擇繼續發展的原因，祖藍指當時大家都太過年輕，亦不想毀掉對方的事業，而自己當時都沒有事業可言。另外，提到新婚不久，祖藍便要到內地拍劇三個月，當時有傳亞男因此情緒出現問題。被問及會否怕在內地惹來狂蜂浪蝶，祖藍直言有自知之名及對自己有信心：「傻啦！我唔會呃自己，一嚟我自己係唔會畀呢個機會發生，我去邊佢都知，我身邊嘅同事都好錫亞男，佢哋都唔會放過我。就算真係有呢種女仔嚟電我、Flirt（調情）我兩句，你唔好當我係小朋友，我已經過咗嗰個年紀。唔通貪我靚仔咩？你對我有興趣，唔通因為我有才華？我同亞男十年感情，點會因為一個眼神，就好似搵返青春咁？」所以兩人會確保愛情保鮮期。