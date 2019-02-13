吳若希疑與老公出現問題：婚姻中的忍讓不是必然

社交網站嘅出現，將人與人之間嘅距離拉近，即使好少見面甚至素未謀面，透過網上分享嘅相片同留言，都好似可以窺探一個人嘅內心世界一樣。吳若希一向活躍於社交平台，雖然已為人妻人母，但其實佢都只係個26歲嘅女仔，同時下年青人一樣敢於喺網上發表感受，亦從不介意分享同老公何兆鴻（Alex）嘅生活點滴。

雖然只得26歲，但吳若希已經為人妻人母。（吳若希IG）

Jinny 喺12號晚於網上留言話：「一根刺，種下後會慢慢發芽，到它長大後，會變成刀，婚姻中的忍讓不是必然，現實不是宮廷劇，夫妻關係也不再是日月存亡。對不起，我不認同妻子要為不愛（不懂愛）她的男人卑躬屈膝。」雖然佢係Share自己主唱嘅《如懿傳》主題曲《日月存亡》MV，看似講緊隻歌，但唔少網友都揣測佢同老公係咪出現咩問題。

呢段留言又真係幾可圈可點。（吳若希Facebook）

睇返Jinny嘅IG，對上一次有老公出現嘅POST係1月25號，Alex幫囡囡著鞋嘅相片。而佢老公Alex就喺1月中post過一張合照，仲sweet爆留言話：「跟我走，就這樣走到下輩子。」「早前Jinny被指喺網上警告老公嘅客戶「齋吹水、冇行動的客人、不要再打給我老公。」有指因此斷老公財路，唔知同呢次留言有無關係呢？

Alex喺一月中上載呢張拖住老婆嘅相片放閃。（Alex Ho IG）

Jinny對上一張有老公嘅post，係1月25號影住兩父女嘅溫馨互動。（吳若希IG）