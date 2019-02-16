余文樂囝囝正面樣首度曝光　網民疑惑：係咪唔記得遮樣？

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樂仔不是大曬佢同仔仔嘅相。(ig圖片)

去年5月正式成為人父的余文樂 (樂仔) 非常愛錫他的仔仔余初見 (Cody)，還不時於IG大曬仔仔的可愛靚相及他們的親子溫馨時光。不過樂仔十分保護Cody，仔仔出世至今9個月，他所post的仔仔相全部都看不到正面樣的，由最初的post仔仔手仔腳仔，到之後的側面、高抄又或是背面，總之就點都看不到Cody個正面樣，相當神秘。不過日前Cody個BB樣就疑似被曝光了！

樂仔日前與好兄弟彭于晏媽媽以及家姐彭于藍 (Lan) 聚會。(ig圖片)

樂仔日前與好兄弟彭于晏的媽媽以及家姐彭于藍 (Lan) 聚會，他於IG post了三人的合照並留言表示：「我先替你照顧他們 @yuyanpeng」而Lan亦於社交網post了三張樂仔抱住BB仔影的靚相，BB白雪雪眼大大，好可愛，網民都紛紛留言問相中BB是否就是Cody？由於樂仔從未有公開過仔仔個樣，所以大家都只是估估下，不過有眼利的網民就留意到相中BB着住的波鞋，與樂仔之前post過的Cody相中所着的波鞋是一樣的，故認為呢個BB就是Cody。亦有網民覺得如果真是Cody，那Lan無理由會這麼不小心忘了遮住Cody的樣子。

唔少網民估呢個BB就係Cody。(網上圖片)

樂仔手抱嘅BB同Cody着住同一款波鞋。(網上圖片)

一齊睇下樂仔同佢仔仔Cody，仲有佢同佢老友彭于晏嘅靚相

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