艾粒預告演唱會特別環節係生仔 　「經手人」將會係觀眾

商業電台今天（18日）舉行新春團拜活動，組合艾粒（I Love You Boyz）指出席今天團拜活動之後，接下來在節目準備了特別安排：「我哋好快放大假，準備開演唱會，都係一個好精彩節目，我哋都唔知公司會搵乜人頂替，不過聽唔到我哋做節目嘅朋友唔緊要，因為可以係紅館見。」

商業電台今天（18日）舉行新春團拜活動，組合艾粒（I Love You Boyz）也現身團拜。（黃國立攝）

閉關的日子二人笑言要好好去綵排演唱會：「其實早前都拎咗好多時間去做宣傳，都希望專心做綵排，因為我哋都準備勁歌熱舞。」說到宣傳演唱會艾粒也拍了很多「惡搞」短片，大批網友在網上瘋傳，此招十分成功，不過二人感到有點失望：「我哋其實為個show拍咗好多正經嘅片，但啲人話好好笑，我都唔知點算好，但大家睇得開心我哋都會盡力拍。」

艾粒相當期待這次演唱會預一眾歌迷見面。（黃國立攝）

在演唱會上二人預告會有非常特別的環節：「我哋呢個演唱會上係會分上下場，我表演完會到少爺占部份，唔會合體，交個台畀對方個下就會見到大家，不過交台個下係生少爺占出嚟。」實在太特別，但不少人也會好奇誰是「經手人」，二人說並不難猜，「經手人」明顯就是觀眾。

艾粒知道明天是元宵節，提大家要買湯圓。（黃國立攝）

+ 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物：https://heart.hk01.com/zh/project/10095