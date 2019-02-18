無綫掀「老人約」恐慌　甘草蘇恩磁有定心理準備：個個開工都討論

蘇恩磁入行40年，效力無綫30多年，佢話預咗自己將會被轉做part time藝人。

無綫近日掀起一遍減薪熱潮，對象多為效年多年嘅藝人，先有蓋世寶再有甘草劉桂芳，而同樣係喺無綫打工快30年嘅綠葉蘇恩磁，在接受《香港01》訪問時，對於劉桂芳被減薪一事，她表示自己與公司仍有約在身，但不排除「他朝君體也相同」更指「預咗遲早會發生喺自己身上」，聽落都覺得悲。

蘇恩磁喺《愛·回家之開心速遞》做羅樂林嘅二太太Melody。

至於點解有咁嘅諗法，蘇恩磁指自從取消強積金對沖機制方案傳出後，公司有唔少同事都已討論紛紛，所以才會令她有感「遲早到自己」，「不過有聽聞公司轉人做part time前，已經計晒長期服務金。」蘇恩磁又指出，近年多了與內地的合拍劇集，直接影響他們的工作演出機會。「如果真係轉約又唔會退休，咪當清閒啲囉，不過會唔開心囉，始終合作咁多年，有一個咁嘅收場，而家工作氣氛都唔同晒，大家都好似無咩歸屬感咁。」無綫第二期藝員訓練班出身嘅蘇恩磁，入行近46年，曾加入佳藝電視和麗的電視，於1990年重返無綫，多數扮演闊太、師奶等角色。雖然多做閒角，但蘇恩磁喺94年《萬千星輝頒獎典禮》上獲頒「專業演員大獎」，肯定及嘉許佢喺圈中嘅貢獻及付出。

拎過「專業演員大獎」都唔擔保一定可以有長工。

據知，無綫藝員間一直流傳一份「老人約」，合約內容主要係將長約藝人變成自由身，變相無任何醫療福利可言，對象多為知名度不高、效力時間較長嘅藝人，表面上給予藝人更多休息時間同自由，實際諗縮數。如今蓋世寶同劉桂芳都先後接招，相信之後日子會有更多藝人被轉做part time。

蘇恩磁喺《跳躍生命線》大做野蠻奶奶，係咁挑剔楊卓娜。