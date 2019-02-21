【吃貨的人生】湯駿業孖黃妍元宵節開音樂會　勾起音樂劇回憶

黃妍（Cath）和湯駿業於日前（19日）舉行「湯駿業（AhDee）x黃妍（Cath）-《吃貨的人生》音樂會」，延續上年年底他倆主演的《吃貨的人生》音樂劇場。他們特意選擇在元宵佳節舉辦音樂會，與粉絲們一聚。不過與之前的音樂劇不同，這次只有歌聲而沒有劇中的畫面。但也令粉絲們聽得入迷，同時憶起音樂劇的回憶。

湯駿業及Cath分別唱出《寂寞的總和》和《笑容迷路了》等歌曲。

湯駿業坦言為了是次的音樂會，為歌曲作了一些新的編排，務求為觀眾帶來新鮮感，看來也花了不少心思。他表示：「練歌時候都好開心，因為有好多arrangement都係新嘅，今次以音樂嘅形式去唱，原來都好正、好好feel！」而且他也當今次是一個與粉絲的聚會，並且很高興可以跟Cath一起在元宵節這個有意思的節日一同參與音樂會。現場的觀眾非常投入於他們的表演，湯駿業也表示開心。

Cath非常喜歡是次活動，尤其在元宵佳節能在美麗的地方和粉絲一聚。

至於Cath就指是次的活動，勾起了她很多的回憶。而她以前也未曾試過參演舞台劇，《吃貨的人生》就給了她這個機會作出新嘗試，她說︰「喺呢個劇度，我學識咗好多嘢，亦都見到自己需要進步嘅地方。」而這次唱回音樂劇的歌也令她回味。Cath也笑言，雖然與湯駿業因為《吃貨的人生》而認識，而認識的日子也不長，但卻跟對方非常要好，很有默契。