黃妍睡衣Look現身新歌發布會　自爆台灣演出勾起回憶唱到淚崩

歌手黃妍（Cath）昨日（31日）以一身粉紅色睡衣的打扮出席新曲《貪睡的人》的新歌發布會，為配合歌曲懶洋洋的主題，發布會更特意選在臥室舉行，Cath笑言：「自己冬天喺屋企嘅時候最愛着一套睡衣瞓覺，因為好舒服！」

Cath於去年橫掃多個新人獎。

Cath透露創作《貪睡的人》的靈感來自「賴床」：「因為想寫一首關於冬天嘅歌，而冬天最具代表性嘅事就係賴床，匿喺被竇好舒服，但卻懶洋洋！」她稱與作詞人王樂儀合寫時有思考過「人為何會賴床呢？」正正就是因為對世界沒有了期望：「所以我們寫呢首歌時，陪人賴床之餘，都希望大家瞓醒之後，可以搵返對世界嘅期望。」Cath笑稱在創作《貪睡的人》的過程中不論是作曲還是填詞都覺得「好眼瞓」：「不過都應該嘅，因為如果唔係好relax，都唔會寫出嗰份懶洋洋嘅感覺。」

Cath在發布會上除了即場演繹了新歌《貪睡的人》，亦演唱了《笑容迷路了》的國語版以及岑寧兒的《剎那的烏托邦》。

Cath提到上星期在台灣著名Live House女巫店的演出很百感交集：「因為我係喺女巫店被發掘而出道，所以企喺女巫店門口，我係有啲感觸，從來冇諗過以一個新身分到訪呢個地方，而身邊多了咁多同伴、同事、隨團樂手、監製同埋師姐林二汶。」Cath亦透露當天演出時一度失控大哭：「我有一首寫畀已去世嘅姐姐嘅歌《你還在》，我總係控制唔到情緒邊唱邊喊，今次以為自己可以勒住眼淚，但因為有大毛哥嘅大提琴伴奏，我最終都感情失控崩潰大哭，但亦都赤裸裸咁將我嘅感動同感覺呈現出來。」