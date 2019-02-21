【長命百二歲II】方東昇金句只係包裝　9個月的籌備工作才最重要

世界上最大嘅空間，就係進步空間 方東昇

每逢方東昇一出，各位觀眾都會期待昇爺的啜核金句，但若然TVB推出一個半小時節目，鏡頭一連5集跟隨方東昇工作／生活，每句都是爛gag，又有幾多人會追看？

金句／爛gag，從來都只是畫龍點晴，但驟眼看看網上有關《長命百二歲II》的資訊和報道，十之八九都是圍繞「方東昇X大金句」，「方東昇原來是懂得7國語言」、「方東昇是才子／愛妻號／孝子」等等等等。但《長命百二歲II》帶出的資訊，大家又記得多少？再回看歷史，由方東昇籌辦的《世界零距離》系列，他曾走訪過的國家，他為什麼要到那些國家，相信記得內容的觀眾，寥寥可數。

「祝英台」，字面上是食字，背後所表達的，有幾多知道「祝英台」的人能夠明白？（電視畫面）

超過9個月的籌備和製作 驚人的工作量。

《長命百二歲II》的製作，主要是由三位主持一手一腳去完成，分別是方東昇、黃曉瑩及李曉欣，由計劃、資料搜集、行程安排，基本上都由他們三人分擔。其實在近日播出半小時版本之前，去年新聞台已經將《長命百二歲II》分為60集，以3分鐘的短篇節目於「無綫新聞台」全部播出。60集，三人總共去了荷蘭、德國、瑞士和美國4個國家，合共60個不同的題材，60個不同的地方，60+次的訪問，還要安排食宿、行程，細節多到數之不盡。據知三位主持由籌備至完成拍攝，整個計劃在花了約9個月的時間，但結果觀眾們只記得昇爺的金句，或只想知道昇爺的金句，或方東昇的人生成就，而忽略了節目最主要的「內容」，相信這個結果絕非三人的初衷。本末倒置，真的是昇爺惹的禍？

雖然方東昇人氣高企，但主持多個節目都未有接受過正式的訪問去宣傳節目／自己。（電視畫面）

昇爺的金句只是引起話題去關注本地護老措施

昇爺的金句，啜核程度足以成為網絡熱話，但節目內容中講述的才是節目的重中之重。根據香港官方數字統計，香港人口老化現象在未來二十年會明顯加劇， 65歲或以上長者的比例將由2016年的17%升至2036年的31%，成為香港人即將面對的重大問題。其實香港的老人問題一直都備受關注，但很多時候都無計可施。到底外國的護老政策是否能否於香港套用仍是未知之數，但三位主持的精心挑選，一定是香港人的優質參考對象。

「祝英台」，其實是源自他們到訪的一個位於荷蘭的「老人電視台」而衍生。（電視畫面）

失智事小，失蹤事大 方東昇

這一句是昇爺在探訪一個「失憶農場」時所說的一句金句，而背後所表達的，是這個位於荷蘭的長者服務機構，帶失智／認知障礙的老人到野外摘菜的活動，並由義工或工作人員陪同，意義是為了不想將老人鎖在一個固定的地方，希望他們在有人陪伴之下，達老有所為的效果。所以，失去智識事小，意義的失蹤才事大。

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翹埋雙手，其實已經係幫手。 方東昇

方東昇這句說話，源自荷蘭鹿特丹有一個名為「生命公寓」的長者村，那裡居住了五百住長者，有很多都行動不便，但在這裡的居民卻自食其力。這座「生命公寓」所有設施均是對外開放，而設施內的員工，絕大部分情況都會讓老人家自行處理，包括買餸、煮食、在村內行走等等，因為他們都相信老人家自己有能力做得到，讓能夠自理的老人家自理，可以建立到長者的成功和成就感。事事求人，持之以恆，才是對長者們的殘忍。

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世界零距離，但年齡有距離 方東昇

這是方東昇到訪荷蘭一個「回憶博物館」，拿起迷你地球儀所說出的金句，既能夠緊接昇爺之前代表作的名稱，又充分解釋到這個博物館的真締。這個博物館內的展品全部都可以拿上手，而擺放著的，主要是一些由30年代至60年代的事物，而博物館的的主要對象，是一班患有認知障礙症的長者，目的是希望喚起他們年輕時的回憶，刺激他們的腦部，減慢退化。館內亦有響導，但這住對館內所有事物的響導經常由介紹者變為參觀者，原因是到訪的長者對某事物的認知比這響導更深更具體，平時默不作聲的長者們，來到這座博物館往往成為播音員，離開的時候總是滿載笑容。所以昇爺在這個題材上又有「眼看手又動」的另一金句。

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還有其他護老措施，有些在德國的（30分鐘的版本仍未播出），有興趣的讀者可以點擊以下兩個連結：

【長命百二歲】方東昇爛gag句句精 精選5大超窩心護老措施！

【長命百二歲】真實版《潛逃時空》？ 方東昇教你點樣儲時間！