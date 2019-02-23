【陰宅異事】Netflix開拍第二季　故事改編經典著作《碧廬冤孽》

Netflix恐怖美劇《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）去年10月上架後評價甚高，劇集改編自驚慄小說大師Shirley Jackson 1959年的經典著作，曾被拍成電影，拍成電視劇版本後，故事內容亦有大幅改動。故事圍繞着Crain一家人展開，講述他們曾經入住一棟名為「Hill House」的鬼屋，屋內各處充滿神祕力量，這股力量更牽引著全家人的生活，五兄弟姊妹無法逃離「Hill House」的掌控。劇集以靈異的手法講述家庭關係，集合了驚嚇及親情元素，不少劇迷都一致讚賞。

《陰宅異事》講述Crain一家人當年住在希爾大宅，卻發生連串怪事。（網上圖片）

最近劇集終於落實開拍第二季，Netflix宣布新一季定名為《The Haunting of Bly Manor》，不過並不是延續上一季的故事，而是全新劇情。新一季以著名作家Henry James 1989年的小說《碧廬冤孽》（The Turn of the Screw）為故事，講述一位年輕女教師來到布萊莊園擔任一對孤兒的家教，她在豪宅內見到一男一女的鬼魂，但其他人都表示沒有看到，莊園內發生種種靈異事件。劇集目前仍未公布演員陣容，但上一季多位演員先前也提及樂意回歸，所以觀眾都很期待原班人馬參演，詮釋全新角色，預計將會在2020年上架。

劇集集合恐怖及親情元素，備受好評。（網上圖片）