【陰宅異事】Netflix開拍第二季　故事改編經典著作《碧廬冤孽》

Netflix恐怖美劇《陰宅異事》(The Haunting of Hill House)去年10月上架後評價甚高,劇集改編自驚慄小說大師Shirley Jackson 1959年的經典著作,曾被拍成電影,拍成電視劇版本後,故事內容亦有大幅改動。故事圍繞着Crain一家人展開,講述他們曾經入住一棟名為「Hill House」的鬼屋,屋內各處充滿神祕力量,這股力量更牽引著全家人的生活,五兄弟姊妹無法逃離「Hill House」的掌控。劇集以靈異的手法講述家庭關係,集合了驚嚇及親情元素,不少劇迷都一致讚賞。

《陰宅異事》講述Crain一家人當年住在希爾大宅,卻發生連串怪事。(網上圖片)

最近劇集終於落實開拍第二季,Netflix宣布新一季定名為《The Haunting of Bly Manor》,不過並不是延續上一季的故事,而是全新劇情。新一季以著名作家Henry James 1989年的小說《碧廬冤孽》(The Turn of the Screw)為故事,講述一位年輕女教師來到布萊莊園擔任一對孤兒的家教,她在豪宅內見到一男一女的鬼魂,但其他人都表示沒有看到,莊園內發生種種靈異事件。劇集目前仍未公布演員陣容,但上一季多位演員先前也提及樂意回歸,所以觀眾都很期待原班人馬參演,詮釋全新角色,預計將會在2020年上架。

劇集集合恐怖及親情元素,備受好評。(網上圖片)