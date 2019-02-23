【原子鏸結婚】鄭佩佩「10分」滿意女婿　抱孫隨心：偶然摸下都OK

原子鏸同男友Mehdi拉埋天窗，恭喜晒!（資料圖片）

1999年香港小姐亞軍原子鏸（Marsha）（22日）去年接受摩洛哥藉男友Mehdi的求婚，並於2月22日於深灣遊艇會筵開十二圍舉行婚禮。當日主人家之一，原子鏸的媽媽鄭佩佩，亦穿著一身度身訂造的紅色旗袍出席，面帶笑容的她整天「滿場飛」，顯得非常愉快。鄭佩佩接受《香港01》訪問時表示，對這位女婿十分滿意：「梗係滿意啦，只要佢哋幸福就得啦。」問到給女婿多少分數，她打趣說：「而家So Far嚟講係滿分，不過唔知以後對佢點樣，或者扣分或者會加分。」

鄭佩佩當晚顯得十分開心，很明顯非常滿意這位女婿。（資料圖片）

她透露，婚後女兒以及女婿還是會留在香港：「佢哋暫時會留喺香港，因為個男仔嘅公司喺香港。」又說，早前二人在摩洛哥訂婚時，她也一起到摩洛哥見證。提到兩地的文化、習慣以至習俗的不同，她強調自己不介意。「我唔係好慣啫，但係同我冇關係㗎嘛。」意指兩人開心快樂就可以了。她亦說：「佢哋係伊斯蘭教，其實Marsha（原子鏸）已經開始唔食豬肉。」問及原子鏸兩人婚後生小朋友的話，她會否「幫手湊B」，她回答說：「我湊唔郁啦，偶然摸下都OK。」

鄭佩佩透露這一身紅色旗袍是由出自與原子鏸當晚所穿的婚紗同一位設計師的手筆，真的與佩佩姐十分相襯。（葉志明攝）